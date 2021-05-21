Fenerbahçe'de hocalık koltuğuna 4 aday! İsimler belli oldu
Uzun süredir şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, yeni sezonda ipi göğüslemek için çalışmaları sıkı tutuyor. Yapılacak seçimde yeniden başkanlığa aday olacağını açıklayan Ali Koç'un 4 isim belirlediği ve bu isimlerden birini takımın başına getireceği öğrenildi. İşte detaylar...
21.05.2021 09:56
- Son Güncelleme: 21.05.2021 10:12
Sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Fenerbahçe'nin gündeminde bir kez daha teknik direktör konusu ön plana çıktı.
Özellikle Başkan Ali Koç'un dünkü basın toplantısında, "Transfer ve teknik direktör konusunu haftaya konuşuruz" demesi, gözleri yeniden gündemdeki isimlere çevirdi.
Fenerbahçe Yönetimi, Emre Belözoğlu ile yola devam etme ihtimali kadar, diğer seçenekleri de masaya yatırmış durumda.
Listenin başında, EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'na veda edecek olan Löw var.
Deneyimli futbol adamının vereceği cevaba göre bir yol haritası çizilecek.