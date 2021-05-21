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Fenerbahçe'de hocalık koltuğuna 4 aday! İsimler belli oldu

Uzun süredir şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, yeni sezonda ipi göğüslemek için çalışmaları sıkı tutuyor. Yapılacak seçimde yeniden başkanlığa aday olacağını açıklayan Ali Koç'un 4 isim belirlediği ve bu isimlerden birini takımın başına getireceği öğrenildi. İşte detaylar...

21.05.2021 09:56 - Son Güncelleme: 21.05.2021 10:12
Fenerbahçe'de hocalık koltuğuna 4 aday! İsimler belli oldu

Sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Fenerbahçe'nin gündeminde bir kez daha teknik direktör konusu ön plana çıktı.

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Fenerbahçe'de hocalık koltuğuna 4 aday! İsimler belli oldu

Özellikle Başkan Ali Koç'un dünkü basın toplantısında, "Transfer ve teknik direktör konusunu haftaya konuşuruz" demesi, gözleri yeniden gündemdeki isimlere çevirdi.

Fenerbahçe'de hocalık koltuğuna 4 aday! İsimler belli oldu

Fenerbahçe Yönetimi, Emre Belözoğlu ile yola devam etme ihtimali kadar, diğer seçenekleri de masaya yatırmış durumda.

Fenerbahçe'de hocalık koltuğuna 4 aday! İsimler belli oldu

Listenin başında, EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'na veda edecek olan Löw var.

Fenerbahçe'de hocalık koltuğuna 4 aday! İsimler belli oldu

Deneyimli futbol adamının vereceği cevaba göre bir yol haritası çizilecek.