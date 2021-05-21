Basın toplantısı gerçekleştiren F.Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç genel kurulda yeniden aday olacağını resmen açıkladı.
Önemli açıklamalar yapan Koç, "Bizim başkaları gibi pek çok yüzümüz yok. Bizim bir tane yüzümüz var. Tenhada farklı değiliz. Önümüzdeki sezondan itibaren mert, dürüst, samimi olmayanlara karşı, Fenerbahçe'nin ismini zikretmeden bizi hedef alanlara çok daha farklı tutumuz olacak. Gereken cevapları gerektiği gibi vereceğiz. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak. Her yapılanın karşılığı misliyle verilecek" dedi.
Kadro olarak yeni sezona yüzde 70 hazır olduklarını dile getiren Koç, "Çok iyi bir kadromuz var. Nokta atış transferlerle güçleneceğiz" ifadesini kullandı. Koç, "Ektiğimiz tohumların meyvesini kaç be kat alacağız. Almamız gereken dersleri aldık. 2. dönemimiz çok daha farklı olacak" diye konuştu.