Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    5 Haziran’daki genel kurul öncesi adaylığını resmen açıkladı

    3 yıl daha göreve talip olduğunu söyleyen , “Önümüzdeki sezondan itibaren mert, dürüst, samimi olmayanlara karşı, ’nin ismini zikretmeden bizi hedef alanlara çok daha farklı tutumuz olacak. Artık herkese misliyle karşılık vereceğiz. Oyunu kuralına göre oynayacağız” dedi.

    Artık misliyle karşılık vereceğiz

    Basın toplantısı gerçekleştiren F.Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç genel kurulda yeniden aday olacağını resmen açıkladı.

    Önemli açıklamalar yapan Koç, "Bizim başkaları gibi pek çok yüzümüz yok. Bizim bir tane yüzümüz var. Tenhada farklı değiliz. Önümüzdeki sezondan itibaren mert, dürüst, samimi olmayanlara karşı, Fenerbahçe'nin ismini zikretmeden bizi hedef alanlara çok daha farklı tutumuz olacak. Gereken cevapları gerektiği gibi vereceğiz. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak. Her yapılanın karşılığı misliyle verilecek" dedi.

    Kadro olarak yeni sezona yüzde 70 hazır olduklarını dile getiren Koç, "Çok iyi bir kadromuz var. Nokta atış transferlerle güçleneceğiz" ifadesini kullandı. Koç, "Ektiğimiz tohumların meyvesini kaç be kat alacağız. Almamız gereken dersleri aldık. 2. dönemimiz çok daha farklı olacak" diye konuştu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    5 milyon emekliye intibak formülü
    Haberler Spor Ali Koç 5 Haziran’daki genel kurul öncesi adaylığını resmen açıkladı