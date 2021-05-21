Önemli açıklamalar yapan Koç, "Bizim başkaları gibi pek çok yüzümüz yok. Bizim bir tane yüzümüz var. Tenhada farklı değiliz. Önümüzdeki sezondan itibaren mert, dürüst, samimi olmayanlara karşı, Fenerbahçe'nin ismini zikretmeden bizi hedef alanlara çok daha farklı tutumuz olacak. Gereken cevapları gerektiği gibi vereceğiz. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak. Her yapılanın karşılığı misliyle verilecek" dedi.