EMRE BELÖZOĞLU DEVAM EDECEK Mİ?

Transferler, teknik direktörler... Bunları en yakın zamanda açıklayacağız. Daha önceki sezonlarda yaptığımız hatalardan ders almamız gerek. Bu dersler paha biçilemez. Yönetimlerin, futbol takımlarının ne yaptığının yanı sıra ligde sıralamayı belirleyen unsurlar federasyon anlayışı, aldığı adaletsiz kararlar da ülkemize has bir şekilde futbolu etkiliyor.

NİHAT ÖZDEMİR'E GÖNDERME

TFF ve yöneticileri ile ilgili görüşlerimi zaman zaman paylaştım. Değişen bir durum söz konusu değil. Kaç karardan dönüldüğüne bakılması yeter. 'Kuzu kuzu gelip Şampiyonlar Ligi'ni oynayacaklar' açıklaması bile yeterli. Bunların değişmesi lazım. Sonuçları etkileyen hakem hatalarında standardın bir türlü yakalanamaması, sezon başında yapılan algılara, hakemler yüzünden yapılan manipülasyona göz yumulması, suç içerek iddia ve ithamlara soruşturma yapılmaması. Kendi delegelerinden gelen ihtarlar, futbolcuların açıklamaları, yapılan şikayetlerde kendi içinde araştırma yapmadan direkt savcılığa gidilmesi. İyi olanın değil, sesi çok çıkanın kazanması federasyonun futbola verdiği zararlardandır.

Biz geldiğimizden beri total bir anlayışla Türk futbolunu ileri götürmek için hareket ettik. Kendi çabamıza rağmen yeterinde katılımı görmedik. Tekabet ve hak odaklı bakış açısı yok bizde. Zafere giden her yolhak görülüyor. Futbolda rekabetin saha içinden çıkış saha dışında olmasının bir norm haline gelmiştir. 'Zweig'in dediği gibi 'Dünya'yı değiştiremiyoırsanız, kendinizi değiştirin'. Biz de artık kendimizi değiştireceğiz. Başkaları gibi değiliz. Tenhada farklı, umumide farklı değiliz. Tribüne oynamıyoruz. Bu sezonla beraber mert, dürüst, samimi olmayanlara karşı, bizi hedef alanlara karşı çok farklı tutumumuz olacağını, gereken cevapları vereceğimizi bilmenizi isterim. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak. Her yapılana cevap verecek.