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    • 20.05.2021 15:11
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    • 20.05.2021 15:43
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    ! Başkanı 'tan önemli açıklamalar! Aday olacak mı?

    haberine göre Başkanı düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Koç, sözlerine taraftarlara ve loca sahiplerine teşekkür ederek başladı. Görev yaptığı 3 yılda Fenerbahçe'nin tarihi başarısızlıklarına imza atan Ali Koç, yapılacak seçimde yeniden aday olacağını açıkladı.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Koç, sözlerine taraftarlara ve loca sahiplerine teşekkür ederek başladı. Yapılacak seçimde aday olacağını açıklayan Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e de gönderme yaptı.


    İşte Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar
    Bütün Fenerbahçelileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çocukken bir taraftar olan ben, hayattaki en büyük sevdama hizmet etme şansı buldum. Önce yöneticilik yaptım. Çok şükür. 6 yıllık yöneticilik döneminde şampiyonluk da yaşadık, son maçta şampiyonluk da kaybettik, 3 Temmuz gibi mücadele dönemini de yaşadık. Milyonlarla şampiyonluk sevinci yaşarken de, camiamızla omuz omuza hain terör örgütüyle mücadele ederken de 'İyi ki Fenerbahçeliyim' dedim. Çocuklarıma da bunu dedirtmeye çalışıyorum. Bugün sizlerle iki konu paylaşacağım. Toplantımız uzun sürmeyecek, soru cevap olmayacak. Önümüzdeki hafta katılmak isteyen herkesin katılabileceği bir organizasyonda soru-cevap ortamı hazırlayacağız.

    LOCA SAHİPLERİNE TEŞEKKÜR
    Geçen yıl Mart ayından beri olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Son derece zor bir süreç yaşadık. Geçen sene sezon ne zaman bitecek, transfer ne zaman başlıyor. Her şey normalin dışındaydı. İnşallah bu süreç çok daha uzun sürmez. İnşallah süreci atlatır, tribünleri doldurur, mümkün olduğu kadar normal ortama geri dönebiliriz. Salgın boyunca spor endüstrisi ve özellikle futbol da çok ağır etkilendi. En büyük zorluklardan biri taraftardan mahrum kalmak. Hem sporcu hem de futbol zevki açısından farklı oluyor. Motivasyon ve aldığımız zevk de taraftar yoksa farklı oluyor. Zaten sıkıntılı olan kulüplerimizin gelirleri de etkilendi. Kombine ve loca gelirleri, maç günü bilet satışları neredeyse tamamen yok oldu. Loca sahiplerine teşekkür etmek istiyorum. Saygıyla önlerinde eğiliyorum. Localarını aldılar, kullanmadılar, herhangi bir talepte de bulunmadılar.

    YAYINCI KURULUŞ SÖZLERİ
    Bunun üstüne yayıncı kuruluşun her sene çamura yatarak pazarlık yapması, %15 indirimler, ligin 21 takıma çıkmasıyla küçülen pasta, ülkenin ekonomik hali işleri iyice zorlaştırdı. Bunları neden sizinle paylaşıyorum? Sportif faaliyetlerin devam edebilmesi için düzenli olarak çalışan insanlar oldu. Sektör devam etsin diye kendi sağlıklarını riske attılar. Bu takdir edilmesi gereken bir özveri. Son 1,5 sezonda sadece kupalara bakarak performans değerlendirmek haksızlık olur. Ben başta kendi sporcularımız, antrenörlerimiz ve çalışanlarımıza, ardından diğer kulüplerdeki insanlara teşekkür ediyorum.

        "ŞAMPİYONLUĞU KIL PAYI KAÇIRDIK"
        Biraz futbol takımımızdan bahsetmek istiyorum. Sportif branşlarda iyi olsak da futbolda arzu ettiğimiz yere gelemedik. İlk 2 seneye bakıldığında şampiyonluğu bu şekilde kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Derinden yaralandığımızı söyleyebilirim. Başakşehir maçından sonra 6 galibiyet, 1 beraberlik bizi şampiyon yapar' demiştim. Bizim şampiyon olmamız için rakiplerin de puan kaybetmesi lazımdı. Bunu söylerken onu da düşündüm. Son düdüğe kadar şampiyonluğu kovalamamıza rağmen bize sunulan bu fırsatı değerlendiremedik. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız bir yıl oldu. Ekilen tohumlara, yapılan yatırımlara, tutan tutmayan transferlere, kadro yapılanmamıza bakıldığı zaman önümüzdeki sezon için önümüzün açık olduğunu, gelecek sezon için %70 hazır kadromuz olduğunu söyleyebilirim. Bazı eksiklerin giderilmesi halinde camiamızın beklediği şampiyonluğu getirebilecek bir takımımız var. Dolayısıyla sezona kendimizden daha emin başlayacağız.

        EMRE BELÖZOĞLU DEVAM EDECEK Mİ?
        Transferler, teknik direktörler... Bunları en yakın zamanda açıklayacağız. Daha önceki sezonlarda yaptığımız hatalardan ders almamız gerek. Bu dersler paha biçilemez. Yönetimlerin, futbol takımlarının ne yaptığının yanı sıra ligde sıralamayı belirleyen unsurlar federasyon anlayışı, aldığı adaletsiz kararlar da ülkemize has bir şekilde futbolu etkiliyor.

        NİHAT ÖZDEMİR'E GÖNDERME
        TFF ve yöneticileri ile ilgili görüşlerimi zaman zaman paylaştım. Değişen bir durum söz konusu değil. Kaç karardan dönüldüğüne bakılması yeter. 'Kuzu kuzu gelip Şampiyonlar Ligi'ni oynayacaklar' açıklaması bile yeterli. Bunların değişmesi lazım. Sonuçları etkileyen hakem hatalarında standardın bir türlü yakalanamaması, sezon başında yapılan algılara, hakemler yüzünden yapılan manipülasyona göz yumulması, suç içerek iddia ve ithamlara soruşturma yapılmaması. Kendi delegelerinden gelen ihtarlar, futbolcuların açıklamaları, yapılan şikayetlerde kendi içinde araştırma yapmadan direkt savcılığa gidilmesi. İyi olanın değil, sesi çok çıkanın kazanması federasyonun futbola verdiği zararlardandır.

        Biz geldiğimizden beri total bir anlayışla Türk futbolunu ileri götürmek için hareket ettik. Kendi çabamıza rağmen yeterinde katılımı görmedik. Tekabet ve hak odaklı bakış açısı yok bizde. Zafere giden her yolhak görülüyor. Futbolda rekabetin saha içinden çıkış saha dışında olmasının bir norm haline gelmiştir. 'Zweig'in dediği gibi 'Dünya'yı değiştiremiyoırsanız, kendinizi değiştirin'. Biz de artık kendimizi değiştireceğiz. Başkaları gibi değiliz. Tenhada farklı, umumide farklı değiliz. Tribüne oynamıyoruz. Bu sezonla beraber mert, dürüst, samimi olmayanlara karşı, bizi hedef alanlara karşı çok farklı tutumumuz olacağını, gereken cevapları vereceğimizi bilmenizi isterim. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak. Her yapılana cevap verecek.

        ADAYLIĞINI AÇIKLADI
        12-13 Haziran'da genel kurulumuzu yapacağız inşallah. İlk aday olduğumda her şeyi düzeltmek ve başarılı olmak için iki dönem gerekli demiştim. İlk dönemde başarıyı yakaladığımızı söyleyemeyiz. İşimizi sürdürmek ve başarıyı yakalamak için başkan adayı olduğumu açıklamak istiyorum. 3 yıl önce bütün bir teveccühle Fenerbahçe Başkanlığına seçildim. Bu 3 yılda anlayışımız hep Fenerbahçe menfaatlerini ön planda tutmak oldu. Bunu yaparken de gemiyi yüzdürmemiz gerekiyordu. Sadece bugünü değil, yarını da düşündük. İdari ve finansal alanda önemli adımlar attık. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalarımızı devam ettirip, ektiğimiz tohumların meyvelerini toplayacağımız bir dönem olacak.

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        BEN FENERBAHÇE'YE VERMEYE DEĞİL ALMAYA GELDİM
        Bilen bilir, ben tekrar söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'ye almaya değil vermeye geldim. Burada sonsuza kadar kalmaya niyetim yok. Aşırı uzun süreler kalındığında neler olduğunu da gördük. İnşallah seçilirsek bunda çalışma yapacağız. Kulüplerde başkanlık dönemlerine bir sınırlama getirilmeli. En azından bir dönem. Başkan olarak neler yapmamız gerektiğinin farkındayız. Yöneticilik ve başkanlıkların ilk yılları bizim kulübümüzde zor geçmiştir. Biz de bazı konularda zorlandık. Zaman zaman planlarımızı hayata geçiremedik. Camiamızın içi rahat olsun. Ben ve seçilecek olan arkadaşlarım gereken dersleri aldık. İkinci dönemimiz bu açıdan çok daha farklı olacak.

        İNSAFSIZ ELEŞTİRİLERE MARUZ KALDIK
        Bu dönemde zaman zaman yapıcı, bazen de insafsız eleştirilere maruz kaldık. Eleştiriye açık olduğumu anlamışsınızdır. FB TV'de kendimizi eleştiren isimlerin olduğunu bilirsiniz. Fenerbahçe'nin iyiliğini isteyenlerin eleştirilerine saygı duyuyor, bunlardan istifade ediyoruz. Fakat bizleri yıldırmak gibi bir gizli ajandası olan kötü niyetli eleştiriler bizim camiamızda çok hızlı yayılır. Bu bizim DNA'mızda var. Bu insanlar, işler iyi giderken saklanır, sesleri çıkmaz. İlk tökezlemede en ön sırada eleştiriye gelirler. Bunlar bazı insanların taşeronudur.
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