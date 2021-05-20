Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Koç, sözlerine taraftarlara ve loca sahiplerine teşekkür ederek başladı. Yapılacak seçimde aday olacağını açıklayan Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e de gönderme yaptı.
İşte Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar
Bütün Fenerbahçelileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çocukken bir taraftar olan ben, hayattaki en büyük sevdama hizmet etme şansı buldum. Önce yöneticilik yaptım. Çok şükür. 6 yıllık yöneticilik döneminde şampiyonluk da yaşadık, son maçta şampiyonluk da kaybettik, 3 Temmuz gibi mücadele dönemini de yaşadık. Milyonlarla şampiyonluk sevinci yaşarken de, camiamızla omuz omuza hain terör örgütüyle mücadele ederken de 'İyi ki Fenerbahçeliyim' dedim. Çocuklarıma da bunu dedirtmeye çalışıyorum. Bugün sizlerle iki konu paylaşacağım. Toplantımız uzun sürmeyecek, soru cevap olmayacak. Önümüzdeki hafta katılmak isteyen herkesin katılabileceği bir organizasyonda soru-cevap ortamı hazırlayacağız.
LOCA SAHİPLERİNE TEŞEKKÜR
Geçen yıl Mart ayından beri olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Son derece zor bir süreç yaşadık. Geçen sene sezon ne zaman bitecek, transfer ne zaman başlıyor. Her şey normalin dışındaydı. İnşallah bu süreç çok daha uzun sürmez. İnşallah süreci atlatır, tribünleri doldurur, mümkün olduğu kadar normal ortama geri dönebiliriz. Salgın boyunca spor endüstrisi ve özellikle futbol da çok ağır etkilendi. En büyük zorluklardan biri taraftardan mahrum kalmak. Hem sporcu hem de futbol zevki açısından farklı oluyor. Motivasyon ve aldığımız zevk de taraftar yoksa farklı oluyor. Zaten sıkıntılı olan kulüplerimizin gelirleri de etkilendi. Kombine ve loca gelirleri, maç günü bilet satışları neredeyse tamamen yok oldu. Loca sahiplerine teşekkür etmek istiyorum. Saygıyla önlerinde eğiliyorum. Localarını aldılar, kullanmadılar, herhangi bir talepte de bulunmadılar.
YAYINCI KURULUŞ SÖZLERİ
Bunun üstüne yayıncı kuruluşun her sene çamura yatarak pazarlık yapması, %15 indirimler, ligin 21 takıma çıkmasıyla küçülen pasta, ülkenin ekonomik hali işleri iyice zorlaştırdı. Bunları neden sizinle paylaşıyorum? Sportif faaliyetlerin devam edebilmesi için düzenli olarak çalışan insanlar oldu. Sektör devam etsin diye kendi sağlıklarını riske attılar. Bu takdir edilmesi gereken bir özveri. Son 1,5 sezonda sadece kupalara bakarak performans değerlendirmek haksızlık olur. Ben başta kendi sporcularımız, antrenörlerimiz ve çalışanlarımıza, ardından diğer kulüplerdeki insanlara teşekkür ediyorum.