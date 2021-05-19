BU SEZON HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAZ

Çifte kupalı şampiyonluğun en önemli mimarı Sergen Yalçın dünkü finalin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Başarılı hoca, "Bu sezon unutulmaz. Bu yüzden çok mutluyum. İki kupa kazanmak çok önemli. Allah'tan başka bir şey istemem. Çok yorumdum. Biraz dinlenmek istiyorum. Bir süre futbol konuşmayacağım" dedi.