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    ’nda da zafer Beşiktaş’ın oldu

    Zafer yine Kartal’ın... Beşiktaş, cumartesi günü lig şampiyonluğunu ilan ettiği İzmir’de dün de Ziraat ’nı kaldırdı. Siyah- Beyazlılar, A Spor’dan naklen yayınlanan finalde ’u 2-0 yendi. Tarihinde 10. kez Türkiye Kupası zaferini yaşayan Beşiktaş, 2009 yılından sonra ilk kez sezonu duble yaparak tamamladı.

    Çifte şampiy10

    Zafer yine Kartal'ın... Beşiktaş, cumartesi günü lig şampiyonluğunu ilan ettiği İzmir'de dün de Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırdı. Siyah- Beyazlılar, A Spor'dan naklen yayınlanan finalde Antalyaspor'u 2-0 yendi. Tarihinde 10. kez Türkiye Kupası zaferini yaşayan Beşiktaş, 2009 yılından sonra ilk kez sezonu duble yaparak tamamladı.

    BEŞİKTAŞ FİNALE FIRTINA GİBİ BAŞLADI
    Gürsel Aksel Stadı'ndaki finale fırtına gibi giren Beşiktaş 3. dakikada Josef'le 1-0 öne geçti. 30. dakikada Rosier sahneye çıktı ve skor 2-0 oldu. 39. dakikada Atiba'nın şutu direkten döndü. 64. dakikada Gökdeniz vurdu, Utku ayağıyla çıkardı.

    ANTALYA ÇOK UĞRAŞTI AMA YETMEDİ
    74'te Gökdeniz yüzde yüz pozisyonda topa vuramadı. 90+2'de Veysel'in şutu direkten döndü ve Kartal kupa şampiyonu oldu. Beşiktaş bu akşam 19.03'te Vodafone Park'ta düzenlenecek törende Süper Lig kupasını da kaldıracak.

        GHEZZAL FİNALDE DE SAHNEDE
        Attığı goller ve yaptığı asistlerle Süper Lig'e damgasını vuran Rachid Ghezzal, Türkiye Kupası finalinde de sahnedeydi. Harika bir futbol sergileyen Cezayirli futbolcu, skoru 2-0 yapan golün hazırlayıcısı oldu. Ghezzal için "Yönetim ne yapıp edip, takımda tutmalı" ifadesini kullandı.

        BU SEZON HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAZ
        Çifte kupalı şampiyonluğun en önemli mimarı Sergen Yalçın dünkü finalin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Başarılı hoca, "Bu sezon unutulmaz. Bu yüzden çok mutluyum. İki kupa kazanmak çok önemli. Allah'tan başka bir şey istemem. Çok yorumdum. Biraz dinlenmek istiyorum. Bir süre futbol konuşmayacağım" dedi.

        ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kupa finali sonrası Beşiktaş'ı "2021 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş futbol takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum" ifadeleriyle kutladı.
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