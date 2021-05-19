Zafer yine Kartal'ın... Beşiktaş, cumartesi günü lig şampiyonluğunu ilan ettiği İzmir'de dün de Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırdı. Siyah- Beyazlılar, A Spor'dan naklen yayınlanan finalde Antalyaspor'u 2-0 yendi. Tarihinde 10. kez Türkiye Kupası zaferini yaşayan Beşiktaş, 2009 yılından sonra ilk kez sezonu duble yaparak tamamladı.
BEŞİKTAŞ FİNALE FIRTINA GİBİ BAŞLADI
Gürsel Aksel Stadı'ndaki finale fırtına gibi giren Beşiktaş 3. dakikada Josef'le 1-0 öne geçti. 30. dakikada Rosier sahneye çıktı ve skor 2-0 oldu. 39. dakikada Atiba'nın şutu direkten döndü. 64. dakikada Gökdeniz vurdu, Utku ayağıyla çıkardı.
ANTALYA ÇOK UĞRAŞTI AMA YETMEDİ
74'te Gökdeniz yüzde yüz pozisyonda topa vuramadı. 90+2'de Veysel'in şutu direkten döndü ve Kartal kupa şampiyonu oldu. Beşiktaş bu akşam 19.03'te Vodafone Park'ta düzenlenecek törende Süper Lig kupasını da kaldıracak.