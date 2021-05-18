Antalyaspor - Beşiktaş | CANLI İZLE A SPOR

ASpor CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile şampiyon Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Antalyaspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği final maçında iki takım için de 250'şer kişilik kontenjan ayrıldı.

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç aat 20.45'te başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak

A SPOR CANLI YAYIN

A Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Eren, Ufuk, Nuri, Fredy, Amilton, Sam, Gökdeniz



BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, N'Koudou, Larin, Gökhan Töre

BEŞİKTAŞ AYNI SAHADA KUPA SEVİNCİ YAŞAMAK İSTİYOR

Süper Lig'i Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi yenerek şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 3 gün arayla ikinci kez aynı sahada kupa sevinci yaşayabilmek için ter dökecek.

Ligi 16. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor ise hem Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek hem de Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.