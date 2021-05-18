Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş kupayı kaldırdı! İşte kutlamalardan kareler...

Kupanın adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

BEŞİKTAŞ 10. KEZ KUPAYI KAZANDI

Beşiktaş, 16. finalinde 10. kez şampiyon oldu.

Siyah-beyazlı takım, 9 sezon aradan sonra finalde mücadele ettiği kupada 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarından sonra bu sezon da mutlu sona ulaştı.