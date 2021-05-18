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Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş kupayı kaldırdı! İşte kutlamalardan kareler...

Son dakika spor haberleri... 59. Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 16. finalinde 10. kez kupaya uzandı. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş kupayı kaldırdı. İşte o anlar ve Antalyaspor - Beşiktaş maçından ekrana yansımayan kareler...

18.05.2021 23:17 - Son Güncelleme: 18.05.2021 23:53
Ziraat Türkiye Kupası kazanan Beşiktaş kupayı kaldırdı! İşte kutlamalardan kareler...

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş kupada da zafere ulaştı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş kupayı kaldırdı! İşte kutlamalardan kareler...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport-TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş Türkiye Kupası'nı 10'uncu kez müzesine götürdü.

Ziraat Türkiye Kupası kazanan Beşiktaş kupayı kaldırdı! İşte kutlamalardan kareler...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren Türkiye Kupası adıyla düzenlenen organizasyon, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı.

Ziraat Türkiye Kupası kazanan Beşiktaş kupayı kaldırdı! İşte kutlamalardan kareler...

Kupanın adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

BEŞİKTAŞ 10. KEZ KUPAYI KAZANDI

Beşiktaş, 16. finalinde 10. kez şampiyon oldu.

Siyah-beyazlı takım, 9 sezon aradan sonra finalde mücadele ettiği kupada 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarından sonra bu sezon da mutlu sona ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası kazanan Beşiktaş kupayı kaldırdı! İşte kutlamalardan kareler...

Beşiktaş, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırmıştı.