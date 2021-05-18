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    • 19.05.2021 01:21
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    'ın dünyaca ünlü yıldızları ve 'dan Filistin'e destek!

    Terör devleti İsrail'in saldırısı altından olan Filistin'e dünyaca ünlü futbolculardan destek geldi. 'ın dünyaca ünlü futbolcusu ve ,Fulham maçının ardından Filistin bayrağıyla sahada tur attı.

    Diallo ve Paul Pogba'dan Filistin'e destek!

    Filistin'in topraklarına göz diken Siyonist İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

    200'den fazla Filistinli Müslümanı şehit eden terör devleti İsrail'e tepkiler sürerken 'ın dünyaca ünlü yıldızları ve 'dan Filistin'e anlamlı bir destek geldi.

    FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTILAR
    Pogba ve Diallo, Filistin bayrağı açarak Filistinlilere destek verdi.

    'in 37. hafta karşılaşmasında Manchester United ile Fulham kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

    Kırmızı Şeytanlar'ın golünü 15. dakikada Edinson Cavani kaydederken, Fulham'ın golü ise 76. dakikada Joe Bryan'dan geldi.

    Bu sonuçla birlikte ManU 71 puana yükselirken, Fulham da 28 puana ulaştı.

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