Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesini götüren çifte kupalı şampiyon Beşiktaş, kutlamalara başladı.
ÇİFTE KUPALI BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU
Beşiktaş, donanmasıyla birlikte Boğaz'da gövde gösterisi yaptı.
Anadolu Hisarı'ndan tekneye binen siyah-beyazlı futbolcular ve yöneticiler, Vodafone Park'a doğru yola çıkarken, Beşiktaş kafilesini 100'ün üzerinde tekne takip etti.
TAKIM ÇİFTE KUPAYLA BOĞAZ'DA
Boğaz turunda futbolcular büyük coşku yaşarken, Boğaziçi siyah-beyaz oldu. Taraftarlar teknelerde meşaleler yakarken, havai fişekler attı.