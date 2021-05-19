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    • 19.05.2021 17:36
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    • 19.05.2021 18:20
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    'nda görsel şölen! ve ZTK şampiyonu , kutlamalara başladı

    'de 2020/21 sezonunu şampiyon tamamlayan ve 'nı müzesine götüren , kutlamalara başladı.Çifte kupalı şampiyon takım Boğaz'da teknelerle şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

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    Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesini götüren çifte kupalı şampiyon Beşiktaş, kutlamalara başladı.


    ÇİFTE KUPALI BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

    Beşiktaş, donanmasıyla birlikte Boğaz'da gövde gösterisi yaptı.



    Anadolu Hisarı'ndan tekneye binen siyah-beyazlı futbolcular ve yöneticiler, Vodafone Park'a doğru yola çıkarken, Beşiktaş kafilesini 100'ün üzerinde tekne takip etti.



    TAKIM ÇİFTE KUPAYLA BOĞAZ'DA
    Boğaz turunda futbolcular büyük coşku yaşarken, Boğaziçi siyah-beyaz oldu. Taraftarlar teknelerde meşaleler yakarken, havai fişekler attı.



        Vida - Welinton



        Adem Ljajic


        Domagoj Vida
            Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş kutlamalara başladı
            Haberler Spor İstanbul Boğazı'nda görsel şölen! Süper Lig ve ZTK şampiyonu Beşiktaş, kutlamalara başladı