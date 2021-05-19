



İşte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları;



Çok zorluk içinde alınmış iki kupa. Hem pandemi hem ekonomi, zorlu bir süreçti. Bu süreçte, kafamı yastığa koyduğumda 'Bırakmam Seni' kampanyası aklıma geldi. Biz aslında ateşi o gün yakmışız. Her şey çok güzel. Keyif alıyoruz. Bu iki tertemiz kupayı, camiamıza hediye ediyoruz.

Ben her zaman inananlardandım. İnancımda değişiklik yoktu, tedirginliğim 'oyuncularımız tedirgin oldu mu' konusundaydı. Çocuklar da beni toplamaya çalıştılar. Karşılıklı oldu.



Kasıtlı bir kırıcı ifadem olmaz. Anlamadan yaptıysak da özür dileriz. Kalbi kırılanlardan özür diliyorum.

Çok üzüldüğüm taraflar oldu. Söylediklerimizin cımbızlanarak başka yerlere çekilmesiyle karşılaştık. Çok net şeyler söyledik, konuşmalarımızın başında camiaları öven şeyler o kısma alınmadı. Bunlar beni çok üzdü.