Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi takımın geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Çebi, transferde alternatif isimlerle görüşmelere başlayacaklarını ifade etti.
Öte yandan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal ve Dorukhan Toköz ile ilgili konuştu.
İşte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları;
Çok zorluk içinde alınmış iki kupa. Hem pandemi hem ekonomi, zorlu bir süreçti. Bu süreçte, kafamı yastığa koyduğumda 'Bırakmam Seni' kampanyası aklıma geldi. Biz aslında ateşi o gün yakmışız. Her şey çok güzel. Keyif alıyoruz. Bu iki tertemiz kupayı, camiamıza hediye ediyoruz.
Ben her zaman inananlardandım. İnancımda değişiklik yoktu, tedirginliğim 'oyuncularımız tedirgin oldu mu' konusundaydı. Çocuklar da beni toplamaya çalıştılar. Karşılıklı oldu.
Kasıtlı bir kırıcı ifadem olmaz. Anlamadan yaptıysak da özür dileriz. Kalbi kırılanlardan özür diliyorum.
Çok üzüldüğüm taraflar oldu. Söylediklerimizin cımbızlanarak başka yerlere çekilmesiyle karşılaştık. Çok net şeyler söyledik, konuşmalarımızın başında camiaları öven şeyler o kısma alınmadı. Bunlar beni çok üzdü.
TRANSFER SÖZLERİ!
"Fiyatı yüksek bir takım düşünmüyorum ama en iyi takımı kurmayı düşünüyorum. Yüksek fiyat, iyi takım demek değil. Elimizde alternatiflerimiz var ve onlarla görüşmelere başlayacağız."
"SERGEN YALÇIN HOCAYLA ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"
"Hocamızı, değerli kardeşimizi, buraya gelmesi için çağıran bizim yönetimimiz. Bizde değişen bir şey yok. İlk gün ne söylediysek, bugün de dediklerimizde bir değişiklik yok. Umarım Sergen hocayla önümüzdeki yıllarda da birlikte oluruz."