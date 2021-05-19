Milan ile sözleşmesi sona eren ve yenileme görüşmelerini sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na Katar ekibi Al-Duhail'den dev bir teklif geldi. Sky Sports Italia'nın haberine göre Al-Duhail, Hakan Çalhanoğlu'na toplam 32 milyon Euro'yu bulan, içerisinde 8 milyon Euro imza parası ve yılık 8'er milyon Euro da maaş olan bir transfer teklifi sundu.