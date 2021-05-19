Beşiktaş şampiyonluk kutlaması saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş kutlama nasıl izlenir?

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında taraftarın alınmayacağı kutlama töreni, saat 15:30'dan itibaren beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS HD 1 ortak yayınıyla canlı olarak futbolseverlere ulaşacak.

15:30'da başlayacak Beşiktaş Kupa Töreni Özel Yayını'nda Güntekin Onay, Tolga Zengin ve Önder Özen yorumlarıyla ekranlarınızda olacak.

Öte yandan yayın boyunca özel röportajlar ve Drone'dan kutlamaların eşsiz görüntüsü gibi detaylar da sizlerle buluşacak.