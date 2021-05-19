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    • 19.05.2021 16:12
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    • 19.05.2021 16:12
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    saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş kutlama nasıl izlenir?

    saat kaçta hangi kanalda? Siyah beyazlı taraftarlar takımlarının şampiyonluk kutlamasını canlı yayınla izlemek istiyor. Sezonu şampiyon tamamlayan siyah beyazlı takımın şampiyonluk kutlaması bu akşam gerçekleştirilecek. Peki hangi kanalda?

    takvim.com.tr
    Beşiktaş şampiyonluk kutlaması saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş kutlama nasıl izlenir?

    Beşiktaş şampiyonluk kutlaması saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş kutlama merakla bekleniyor. Siyah beyazlı futbolseverler bu akşam düzenlenecek Beşiktaş şampiyonluk kutlaması hakkında sorgulama yapılıyor. Peki Beşiktaş şampiyonluk kutlaması saat kaçta hangi kanalda? İşte yanıtı!

    BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kupasını bugün düzenlenecek törenle kaldıracak.

    Vodafone Park'ta düzenlenecek tören saat 19:03'te başlayacak. Lazer gösterilerinin yanı sıra Beşiktaşlı sanatçıların konserlerinin yer alacağı program 21:15'te sona erecek.

    Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında taraftarın alınmayacağı kutlama töreni, saat 15:30'dan itibaren beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS HD 1 ortak yayınıyla canlı olarak futbolseverlere ulaşacak.

    15:30'da başlayacak Beşiktaş Kupa Töreni Özel Yayını'nda Güntekin Onay, Tolga Zengin ve Önder Özen yorumlarıyla ekranlarınızda olacak.

    Öte yandan yayın boyunca özel röportajlar ve Drone'dan kutlamaların eşsiz görüntüsü gibi detaylar da sizlerle buluşacak.
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    Haberler Spor Beşiktaş şampiyonluk kutlaması saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş kutlama nasıl izlenir?