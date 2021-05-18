Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor ile oynayacakları final öncesinde açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar: Sezon boyunca çok acı çektik. Buraya kadar kolay gelmedik. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Sezon başında iki kulvarda da sonuna kadar gitmeyi hedefledik. İnşallah bu kupayı da alıp sezonu iki kupayla taçlandırmayı başarırız..