Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor ile oynayacakları final öncesinde açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar: Sezon boyunca çok acı çektik. Buraya kadar kolay gelmedik. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Sezon başında iki kulvarda da sonuna kadar gitmeyi hedefledik. İnşallah bu kupayı da alıp sezonu iki kupayla taçlandırmayı başarırız..
FİNAL İÇİN ACELEYE GEREK YOKTU
Süper Lig çok stresliydi. 3 gün sonra ara vermeden kupa maçını oynatmanın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Aceleye gerek yoktu. 2 gündür oyuncularımız antrenman yapmadı. Herhangi bir hazırlık yapamadık. İlk antrenmanımızı maçtan 1 gün önce yapacağız. Herşeye rağmen hazırız.
BU MAÇIN STRATEJİSİ ÖNEMLİ
Kupa finali tek maç üzerinden oynanıyor. Bu maçta oyunun tamamında stratejimizi doğru bir şekilde uygulamamız gerekiyor... Antalyaspor müthiş savunma yapan bir ekip. Almamız gereken 1 kupa daha var. O kupayı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız…