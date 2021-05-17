Yalçın, futbolculuğu döneminde 2006'da İzmir'de Türkiye Kupası'nın kazandığının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Düşüncemiz tarih tekerrür etmesi, tarihin tekerrür etmesini, kupayı kazanmayı istiyoruz. Tek düşüncemiz bu, sezonu çifte kupayla tamamlamak. Bu arada Göztepe'ye teşekkür etmek istiyorum, harika bir stat yapmışlar, muhteşem bir zemin yapmışlar. Milli takım, finaller için harika bir stat yapılmış burada. Tek düşüncemiz ikinci kupayı da kazanıp iki hedefe de ulaşmış şekilde sezonu tamamlamak. Çok yorulduk, çok eziyet çektik, sürekli bir stres içinde olduk ve sürekli konsantre olma zorunluluğumuz vardı. Biz bile kulübede 'yine mi maç var' diyoruz. Oyuncuların durumunu siz düşünün."