Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, "Tarihin en uzun sezonunda Türkiye Kupası da şampiyonluk kadar değerli." dedi. Yalçın, takım kaptanı Atiba Hutchinson'la katıldığı Gürsel Aksel Stadı'ndaki basın toplantısında, final oynayacak iki takımın da kupayı kazandığını düşündüğünü söyledi.
Bu takımlardan birisinin kupayı alacağını belirten Yalçın, "Antalyaspor da zor yerlerden geldi. Yoğun bir sezonun ardından son haftada 2. kupa maçımızı oynayacağız. Uzun bir yoldan geldik, hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi sonuçlandırmak istiyoruz. Yarın oynayacağımız müsabaka emeğin karşılığını alma müsabakası. Umarım iyi bir oyun, güzel bir oyun, izleyiciyi tatmin edici bir oyun ve bizim tarafımızdan kazanılacak kupa olur. Alacağımız ikinci kupa bizi memnun edecektir. Kolay olmayacağını düşünüyorum. Futbolcuların şampiyonluk kutlamaları ve o bütün sezonun yoğunluğunu atmaları, çektikleri zorluğu iki günde dışarıya atmaları mümkün değil. Bizim açımızdan zor bir maç olacak ama elimizden geldiği şekilde hazır olup ikinci kupayı alarak, arzu ettiğimiz şekilde sezonu sonuçlandırmayı umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Yalçın, kupa finalinin tek maç olduğunu hatırlatarak teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor'un bu sezon savunma kısmını çok iyi yaptığını kaydetti.
Nasıl oynamaları gerekiyorsa o şekilde mücadele edeceklerini aktaran Yalçın, "Bazı şeyleri riske atmak istemiyoruz, sabırlı, akıllı oyun anlayışıyla almamız gereken kupaya ulaşmak istiyoruz." dedi.