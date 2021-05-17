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    • 18.05.2021 01:56
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    • 18.05.2021 01:59
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    li iş insanı, Çin 2. Ligi'nden bir takım satın aldı! olan oğlunu forvet yaptı

    li bir iş insanı , Çin 2. Ligi'nde mücadele eden takımını satın aldı. Takımda kendisine 10 numarayı veren iş insanı, olan oğlunu da forvet yaptı. 5 maçta 10 gol yediler...

    Çinli iş insanı takım satın alıp 126 kilo olan oğlunu...

    Çin'de tuhaf bir olay yaşandı... Çinli iş insanı Transfermarkt'a göre, He Shihau'nun satın aldığı Zibo Cuju kulübünün değeri yaklaşık 2 milyon euro. Takım kadrosu ağırlıklı olarak Çinli futbolculardan oluşurken, kulübün yeni sahibi He Shihua, 126 kilo olan oğlunu takımda oynatmaya başladı.

    5 MAÇTA 10 GOL YEDİLER

    Futbola olan tutkusundan vazgeçmediğini söyleyen Çinli milyoner, 126 kilo olan oğlunu da takımda forvet yaptı. Kendine takımın 10 numaralı formasını veren Çinli iş insanı, bu hareketiyle sosyal medyada gündem oldu. Zibo Cuju takımı ligde 5 maçta 1 puan alırken, 2 gol atıp 10 gol yedi.

    90. DAKİKADA KENDİNİ OYUNA ALDI

    126 kilo olan oğlunu forvet yapan ve takımda kendisine 10 numarayı veren kulüp başkanı He Shihua, 0-0 berabere kaldıkları Sichuan Jiuniu maçında 90. dakikada kendisini oyuna aldı.

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