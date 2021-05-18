Ligue 1'de bitime bir hafta kala liderliğini sürdüren ve şampiyonluk için yalnızca bir galibiyete ihtiyacı olan Lille'de milli futbolcumuz Burak Yılmaz takıma liderlik etmeye devam ediyor.



ENDİŞELENMEYİN BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Fransız Canal + Televizyonu, 0-0 tamamlanan Lille - St. Etienne maçı sonrası koridor görüntülerini yayınladı.