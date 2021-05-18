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    • 18.05.2021 09:44
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    forması giyen 'ın koridor görüntüleri Fransa'yı salladı: Gelecek hafta biz şampiyon olacağız

    formasıyla attığı goller sonrası Fransa'yaı sallayan A Milli Takım'ın forveti ve Süper Lig'in eski gol krallarından gözünü şampiyonluğa dikti. Son maçta gelen beraberlik sonrası koridor görüntüleri ortaya çıkan Yılmaz'ın arkadaşlarını motive etmek için, "Endişelenmeyin, gelecek hafta biz şampiyon olacağız!" dediği görülüyor.

    Burak Yılmaz sosyal medyayı salladı!

    Ligue 1'de bitime bir hafta kala liderliğini sürdüren ve şampiyonluk için yalnızca bir galibiyete ihtiyacı olan Lille'de milli futbolcumuz Burak Yılmaz takıma liderlik etmeye devam ediyor.


    ENDİŞELENMEYİN BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ
    Fransız Canal + Televizyonu, 0-0 tamamlanan Lille - St. Etienne maçı sonrası koridor görüntülerini yayınladı.

    Görüntülerde Burak Yılmaz, Saint Etienne beraberliğinin ardından takım arkadaşlarını "Endişelenmeyin, gelecek hafta biz şampiyon olacağız! Göreceğiz, göreceksiniz. Biz şampiyon olacağız, herkese karşı biz olacağız!" sözleriyle motive etti.


    Fransız kulübü sosyal medya üzerinden de Burak Yılmaz'ın görüntülerini paylaştı.

        LİLLE NASIL ŞAMPİYON OLUR?
        Fransa'da Lille bitime bir hafta kala 80 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. İkinci sıradaki Paris Saint-Germain ise 79 puana sahip. Lille son hafta 12. sıradaki Angers deplasmanına gidecek. Paris Saint-Germain ise 16. sıradaki Brest'in konuğu olacak.

        Angers'in karşılaşma öncesi herhangi bir iddiası bulunmazken PSG'nin rakibi Brest'in küme düşme ihtimali bulunuyor. Lille'in alacağı üç puan otomatik olarak şampiyonluğu getirecek. Olası 1 puan halinde mutlu son için ise PSG'nin hata yapması gerekiyor.

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        Haberler Spor Lille forması giyen Burak Yılmaz'ın koridor görüntüleri Fransa'yı salladı: Gelecek hafta biz şampiyon olacağız