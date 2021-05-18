Beşiktaş şampiyonluk kutlaması ne zaman? Beşiktaş şampiyonluk kutlaması nerede?

Beşiktaş şampiyonluk kutlaması ne zaman? Beşiktaşlı taraftarlar muhteşem geçen bir sezonun ardından şampiyonluğu kutlamak istiyor. Merak edilen konu ise Beşiktaş şampiyonluk kutlaması ne zaman oldu. Peki Beşiktaş şampiyonluk kutlaması nerede? İşte detaylar!
BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?
Vodafone Park'ta düzenlenecek tören saat 19.03'te başlayacak. Lazer gösterilerinin yanı sıra Beşiktaşlı sanatçıların konserlerinin yer alacağı program 21.15'te sona erecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taraftarın alınmayacağı kutlama töreni, yayıncı kuruluş tarafından canlı yayımlanacak.
TEKNE ORGANİZASYONU DA YOK
Siyah beyazlılar, şampiyonluk kupasını 19 Mayıs'ta Vodafone Park'ta kaldıracak. Kupa töreni için hazırlıklar devam ederken, İstanbul Valiliği pandemi nedeniyle kutlamara taraftar alınmayacağını Beşiktaş Kulübü'ne iletti.
Siyah beyazlılar son iki şampiyonluğunu boğazda tekne turu yaparak kutlamıştı. Valilik, yine pandemi koşulları nedeniyle tekne organizasyonuna da izin vermedi.