Beşiktaş şampiyonluk kutlaması ne zaman? Beşiktaş şampiyonluk kutlaması nerede?

Beşiktaş şampiyonluk kutlaması ne zaman? Beşiktaşlı taraftarlar muhteşem geçen bir sezonun ardından şampiyonluğu kutlamak istiyor. Merak edilen konu ise Beşiktaş şampiyonluk kutlaması ne zaman oldu. Peki Beşiktaş şampiyonluk kutlaması nerede? İşte detaylar!