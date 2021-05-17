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    'ın yeni sezonu büyük tehlike altında! Tarihi kaos kapıda

    Sadece 2 gol farkıyla şampiyonluğu ’a kaptıran ’da üzüntü hakim... Ancak - Kırmızılılar’da yeni sezon öncesi ortaya çıkan büyük belirsizlik şu anda gündemin ilk maddesi. Kulislerde konuşulanlara göre Galaatasaray’da başkanlık seçimi 26 Haziran tarihinde yapılacak.

    Tarihi kaos kapıda

    Sadece 2 gol farkıyla şampiyonluğu 'a kaptıran 'da üzüntü hakim... Ancak - Kırmızılılar'da yeni sezon öncesi ortaya çıkan büyük belirsizlik şu anda gündemin ilk maddesi. Kulislerde konuşulanlara göre Galaatasaray'da başkanlık seçimi 26 Haziran tarihinde yapılacak.

    SEÇİMDEN 15 GÜN SONRA MAÇ
    Fakat 'ın 'ni finalinde 'e yenilmesi durumunda Sarı-Kırmızılılar seçimden sadece 15 gün sonra 'nde ön eleme maçına çıkacak.

    CENGİZ, TERİM'LE İMZALAMAZ
    Üstelik 'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek. Başkan 'in büyük soranlar yaşadığı tecrübeli hoca ile yeni sözleşme yapması imkansıza yakın olarak görülüyor.

    KİRALIKLAR DA SORU İŞARETİ?
    Yeni sezon hazırlıkları öncesi takımın başında kimin olacağı, nerede kamp yapılacağı büyük soru işareti. Sözleşmesi bitecek oyuncular, kiralıklar ve transferler de konusunda da kriz yaşanacak.

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