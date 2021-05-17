Sadece 2 gol farkıyla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da üzüntü hakim... Ancak Sarı- Kırmızılılar'da yeni sezon öncesi ortaya çıkan büyük belirsizlik şu anda gündemin ilk maddesi. Kulislerde konuşulanlara göre Galaatasaray'da başkanlık seçimi 26 Haziran tarihinde yapılacak.

SEÇİMDEN 15 GÜN SONRA MAÇ

Fakat Manchester United'ın Avrupa Ligi'ni finalinde Villarreal'e yenilmesi durumunda Sarı-Kırmızılılar seçimden sadece 15 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçına çıkacak.

CENGİZ, TERİM'LE İMZALAMAZ

Üstelik Fatih Terim'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek. Başkan Mustafa Cengiz'in büyük soranlar yaşadığı tecrübeli hoca ile yeni sözleşme yapması imkansıza yakın olarak görülüyor.

KİRALIKLAR DA SORU İŞARETİ?

Yeni sezon hazırlıkları öncesi takımın başında kimin olacağı, nerede kamp yapılacağı büyük soru işareti. Sözleşmesi bitecek oyuncular, kiralıklar ve transferler de konusunda da kriz yaşanacak.