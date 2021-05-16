Kayserispor - Fenerbahçe maçı sonrası flaş yorum: Hemen yollar ayrılmalı

Harcanan rakamlara çok daha iyi transferler yapılabilirdi. Yakında seçim var. Bence Ali Koç'un bir dönem daha başkanlık yapması gerekiyor. Zira bunu hak ettiğine gönülden inanıyorum. Belki sportif başarı gelmedi ancak ekonomik olarak kulübü baya toparladı. Ama artık taraftar şampiyonluk istiyor. Bunun için geçmişten ders alarak bu kez doğru işler yapılmalı. Son olarak şampiyon olan Beşiktaş'ı bir kez daha kutluyorum.