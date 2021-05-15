Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.05.2021 23:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.05.2021 00:06
    ABONE OL

    Başkanı : Çocuklarımın mücadelesi, hocanın ve tüm çalışanların emeğiyle şampiyon olduk

    Spor Toto 2020-2021 sezonunda 20 hafta liderlik koltuğunu bırakmayan , galibiyetiyle ligde 16. şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı , "Çok mutluyum. Çok zor bir seneydi. Hep zor şeyler vardı. Allah yardım etti. Çocuklarımın mücadelesiyle, hocanın, teknik kadronun, tüm çalışanların emeğiyle şampiyon olduk. Biz yola devam edeceğiz, alıştık artık inşallah" dedi.

    Çebi'den şampiyonluk açıklaması

    Süper Lig'de son yılların en uzun lig maratonunun sonunda Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi arkasında bırakarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Göztepe'yi 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 84 puana ulaştı. Galatasaray ise Yeni Malatyaspor'u 3-1 geçti. Ancak ikili averajda sarı-kırmızılıların önünde olan Beşiktaş, 84 puanla şampiyonluğu yakaladı.



    Maç sonunda saha içerisinde büyük bir sevinç yumağı oluşturan Beşiktaş'lı futbolcular, Başkan Ahmet Nur Çebi'yi omuzlarına alarak büyük bir sevinç yaşadı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk açıklaması yaptı.



    İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

    Çok mutluyum. Çok zor bir seneydi. Hep zor şeyler vardı. Allah yardım etti. Çocuklarımın mücadelesiyle, Sergen hocanın, teknik kadronun, tüm çalışanların emeğiyle şampiyon olduk. Biz yola devam edeceğiz, alıştık artık inşallah.

    Karıma da çok teşekkür ediyorum. Çok sıkıntı çektiler. Çocuklarım da aynı şekilde. Bırakmam Seni kampanyasında bu kulübü bırakmayan binlere teşekkür ediyorum. Nadir ağlarım ama bugün ağlayalım. Yeter ki sevinçten olsun. 17-18-19 devam edeceğiz.



    Ahmet Nur Çebi, yaşadığı heyecana değinip, "Maçın son 10 dakikasını izleyemedim, yapamadım, sadece saate bakıyordum. Ben çok yaşlı biriyim bana biraz ağır geldi ama o da bir keyif. Nadir ağlarım ama bugün de sevinçten ağlayalım. Şampiyonluk 16, 17, 18, 19, 20 devam edecek. Biz 118 yıllık kulübüz ve sadece 1 kez şampiyon olmak için gelmedik. Gerçekten çok emek verdik. Geldiğimizde gerçekten çok kötü bir tablo vardı. Özellikle yöneticilerimden Allah bin kere razı olsun. Herkes beni zannediyor ama arkada birçok yöneticimin bu şampiyonlukta hakkı var. 89 golle şampiyonluk Sergen hocanın taktiğiyle ilgili. Aktif bir futbolcuydu. Atmak istiyor. Birçok takımın oynatmak istemediği bir sistem var. Herkes Beşiktaş'ı seyrederken keyif aldı. Şampiyonluğun yüzde 30'u-40'ı da Ümraniye'deki çalışanlarımız. Onların da çok büyük emeği var" diye konuştu.



        ERDAL TORUNOĞULLARI: KELİMELERLE ANLATILMAZ
        Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları ise kelimelerle anlatılamayacak bir şampiyonluk yaşadıklarını söyledi. Torunoğulları, "Nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Hanımımdan, çocuklarımdan özür diliyorum. Bayramda onların yanında değil, futbolcuların yanındaydım. Başkanımın, yönetimin, hocamızın, futbolcularımızın emeği büyük. Kısıtlı imkanlarla da güzel işler yapılabiliyormuş" dedi.



        ADNAN DALGAKIRAN: MUHTEŞEM BİR DUYGU
        Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran da muhteşem bir duygu yaşadıklarını dile getirdi. Dalgakıran, şampiyonluğun ardından, "Bu duyguyu yaşamak bütün sıkıntılara değdi. Beşiktaş tarihinin en büyük şampiyonluğu diyebilirim. İçinde bulunduğumuz şartları biz çok iyi biliyoruz. Bu şartların içerisinden böyle bir şampiyonluğu çıkardık. Bu ileride mali sıkıntıları aşmamız için önemli. Sürdürebilirlik önemli. Özellikle Avrupa'da başarı çıtasını yükseltmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Terim'den sözleşme açıklaması: Sözümüzü yerine...
        Haberler Spor Beşiktaş Başkanı Ahmer Nur Çebi: Çocuklarımın mücadelesi, Sergen hocanın ve tüm çalışanların emeğiyle şampiyon olduk