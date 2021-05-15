Süper Lig'de son yılların en uzun lig maratonunun sonunda Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi arkasında bırakarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Göztepe'yi 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 84 puana ulaştı. Galatasaray ise Yeni Malatyaspor'u 3-1 geçti. Ancak ikili averajda sarı-kırmızılıların önünde olan Beşiktaş, 84 puanla şampiyonluğu yakaladı.





Maç sonunda saha içerisinde büyük bir sevinç yumağı oluşturan Beşiktaş'lı futbolcular, Başkan Ahmet Nur Çebi'yi omuzlarına alarak büyük bir sevinç yaşadı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk açıklaması yaptı.