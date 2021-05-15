Süper Lig'de son yılların en uzun lig maratonunun sonunda Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi arkasında bırakarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Göztepe'yi 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 84 puana ulaştı. Galatasaray ise Yeni Malatyaspor'u 3-1 geçti. Ancak ikili averajda sarı-kırmızılıların önünde olan Beşiktaş, 84 puanla şampiyonluğu yakaladı.
Maç sonunda saha içerisinde büyük bir sevinç yumağı oluşturan Beşiktaş'lı futbolcular, Başkan Ahmet Nur Çebi'yi omuzlarına alarak büyük bir sevinç yaşadı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk açıklaması yaptı.
İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...
Çok mutluyum. Çok zor bir seneydi. Hep zor şeyler vardı. Allah yardım etti. Çocuklarımın mücadelesiyle, Sergen hocanın, teknik kadronun, tüm çalışanların emeğiyle şampiyon olduk. Biz yola devam edeceğiz, alıştık artık inşallah.
Karıma da çok teşekkür ediyorum. Çok sıkıntı çektiler. Çocuklarım da aynı şekilde. Bırakmam Seni kampanyasında bu kulübü bırakmayan binlere teşekkür ediyorum. Nadir ağlarım ama bugün ağlayalım. Yeter ki sevinçten olsun. 17-18-19 devam edeceğiz.
Ahmet Nur Çebi, yaşadığı heyecana değinip, "Maçın son 10 dakikasını izleyemedim, yapamadım, sadece saate bakıyordum. Ben çok yaşlı biriyim bana biraz ağır geldi ama o da bir keyif. Nadir ağlarım ama bugün de sevinçten ağlayalım. Şampiyonluk 16, 17, 18, 19, 20 devam edecek. Biz 118 yıllık kulübüz ve sadece 1 kez şampiyon olmak için gelmedik. Gerçekten çok emek verdik. Geldiğimizde gerçekten çok kötü bir tablo vardı. Özellikle yöneticilerimden Allah bin kere razı olsun. Herkes beni zannediyor ama arkada birçok yöneticimin bu şampiyonlukta hakkı var. 89 golle şampiyonluk Sergen hocanın taktiğiyle ilgili. Aktif bir futbolcuydu. Atmak istiyor. Birçok takımın oynatmak istemediği bir sistem var. Herkes Beşiktaş'ı seyrederken keyif aldı. Şampiyonluğun yüzde 30'u-40'ı da Ümraniye'deki çalışanlarımız. Onların da çok büyük emeği var" diye konuştu.