Süper Lig'de şampiyonluk için son viraja giriliyor.
Lig'in 42. haftasında Yeni Malatyaspor önünde şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Galatasaray zafere kilitlendi.
TERİM'DEN 2 FARKLI PLAN
Bu tür maçları kariyeri boyunca çok fazla yaşayan teknik direktör Fatih Terim, 90 dakikanın bitiminde şampiyonluğu getirecek stratejiyi belirledi. Tecrübeli hocanın başlangıç ve bitiş için 2 farklı planı olacak.
TECRÜBELİ İSİMLER 11'DE BAŞLAYACAK
Terim böylesine gerilimli maçların havasını çok iyi bilen Ryan Babel, Arda Turan ve Emre Akbaba'ya 11'de şans verecek.
Sağlık kurulundan olumlu rapor gelmesi halinde Radamel Falcao da 11'deki yerini alacak.