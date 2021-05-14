Dün yapılan son idmanda futbolcularıyla toplantı yapan başarılı hoca, "Yeni Malatya çok ciddi bir rakip. Farklı galibiyeti değil, 3 puanı düşünmeliyiz. Disiplin olmazsa olmazımız. Bir an bile konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz" diye konuştu.

ZİRVEYE ORTAK OLDU

Ligde son hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor'u yenen sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e, ikinci Fenerbahçe'nin de Demir Grup Sivasspor'a yenilmesiyle zirvenin ortağı oldu.