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    • 14.05.2021 18:04
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    Fatih Terim'in karşısındaki planı belli oldu! Şampiyonluk için önce tecrübe sonra gençlik

    Son dakika haberi... Süper Lig'de şampiyonluk için son viraja giriliyor.   karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak olan zafere kilitlendi. Fatih Terim, 90 dakikanın bitiminde şampiyonluğu getirecek stratejiyi belirledi. Tecrübeli hocanın başlangıç ve bitiş için 2 farklı planı olacak. İşte Terim'in o planı...

    ONUR ÖZKAN
    Özel haber
    Terim'in şampiyonluk planı!

    Süper Lig'de şampiyonluk için son viraja giriliyor.

    Lig'in 42. haftasında Yeni Malatyaspor önünde şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Galatasaray zafere kilitlendi.

    TERİM'DEN 2 FARKLI PLAN
    Bu tür maçları kariyeri boyunca çok fazla yaşayan teknik direktör Fatih Terim, 90 dakikanın bitiminde şampiyonluğu getirecek stratejiyi belirledi. Tecrübeli hocanın başlangıç ve bitiş için 2 farklı planı olacak.

    TECRÜBELİ İSİMLER 11'DE BAŞLAYACAK
    Terim böylesine gerilimli maçların havasını çok iyi bilen Ryan Babel, Arda Turan ve Emre Akbaba'ya 11'de şans verecek.

    Sağlık kurulundan olumlu rapor gelmesi halinde Radamel Falcao da 11'deki yerini alacak.

        60'DAN SONRA ENERJİ
        Kritik maçın 60. dakikasından sonra ise devreye gençlik ve enerji gerecek. Fatih Terim son yarım saatte Halil Dervişoğlu, Kerem, Emre Kılınç, Mohamed ve Henry Onyekuru'yu oyuna sürecek.

        Başarılı teknik adam böylece, yorulmuş ve yıpranmış olan rakibe son darbeyi vurarak şampiyonluğu getirecek skoru elde etmeyi düşünüyor.

        Dün yapılan son idmanda futbolcularıyla toplantı yapan başarılı hoca, "Yeni Malatya çok ciddi bir rakip. Farklı galibiyeti değil, 3 puanı düşünmeliyiz. Disiplin olmazsa olmazımız. Bir an bile konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz" diye konuştu.

        ZİRVEYE ORTAK OLDU
        Ligde son hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor'u yenen sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e, ikinci Fenerbahçe'nin de Demir Grup Sivasspor'a yenilmesiyle zirvenin ortağı oldu.

        Geride kalan 41 haftada 39 müsabakaya çıkan Galatasaray, 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

        Son haftaya 81 puanla giren sarı-kırmızılılar, averajla lider Beşiktaş'ın arkasında ikinci sırada bulunuyor.
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