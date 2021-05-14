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    • 14.05.2021 22:19
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    • 14.05.2021 22:19
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    Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu! ...

    Son dakika haberleri... 'in 42. ve son haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'de ağrısı bulunan kadroda yer almadı.

    AA
    Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu!

    'in 42. ve son haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

    ÖZİL KADRODAN ÇIKARILDI
    Sarı-lacivertli takımda adale ağrısı bulunan kamp kadrosundan çıkarılırken antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileğinde kırık saptanan ve ameliyat edilen kaleci 6 maç sonra kendisine kamp kadrosunda yer buldu.

    Sarı-lacivertli takımın Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
    Altay Bayındır, Harun Tekin, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Caner Erkin, Filip Novak, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Sinan Gümüş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.

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