Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda! Cimbom sahaya şampiyonluk için çıkıyor! Muhtemel 11'ler belli oldu

Bu sezon 39 müsabakada 10 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 yenilgi yaşayan Helenex Yeni Malatyaspor ise 45 puan topladı ve son hafta öncesi ligde kalmayı garantiledi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı 1-0 Galatasaray kazanmıştı.