Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda! Cimbom sahaya şampiyonluk için çıkıyor! Muhtemel 11'ler belli oldu
Şampiyonluk yolunda iddiasını güçlendiren Galatasaray, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ligde son hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor'u yenen sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e, ikinci Fenerbahçe'nin de Demir Grup Sivasspor'a yenilmesiyle zirvenin ortağı oldu. Galatasaray, son maçta şampiyon olabilmesi için Göztepe-Beşiktaş maçının sonucunu bekleyecek. Fatih Terim'in öğrencileri, ligde son 5 maçını kazanırken 8 karşılaşmada mağlup olmadı. Öte yandan karşılaşmanın muhtemel 11'leri de belli oldu. İşte şampiyonu belirleyecek maça dair çarpıcı detaylar ve muhtemel 11'ler.
14.05.2021 09:44
- Son Güncelleme: 14.05.2021 10:29
ŞAMPİYONLUK İÇİN KULAKLAR İZMİR'DE
Son haftaya lider Beşiktaş'ın averajla gerisinde giren Galatasaray, şampiyonluk için İzmir'den gelecek haberi bekleyecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Malatya temsilcisini konuk edecek. Aynı saatte başlayacak müsabakada ise Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.