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Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda! Cimbom sahaya şampiyonluk için çıkıyor! Muhtemel 11'ler belli oldu

Şampiyonluk yolunda iddiasını güçlendiren Galatasaray, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ligde son hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor'u yenen sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e, ikinci Fenerbahçe'nin de Demir Grup Sivasspor'a yenilmesiyle zirvenin ortağı oldu. Galatasaray, son maçta şampiyon olabilmesi için Göztepe-Beşiktaş maçının sonucunu bekleyecek. Fatih Terim'in öğrencileri, ligde son 5 maçını kazanırken 8 karşılaşmada mağlup olmadı. Öte yandan karşılaşmanın muhtemel 11'leri de belli oldu. İşte şampiyonu belirleyecek maça dair çarpıcı detaylar ve muhtemel 11'ler.

14.05.2021 09:44 - Son Güncelleme: 14.05.2021 10:29
Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda! Cimbom sahaya şampiyonluk için çıkıyor! Muhtemel 11'ler belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak.

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Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda! Cimbom sahaya şampiyonluk için çıkıyor! Muhtemel 11'ler belli oldu

Ligde son hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor'u yenen sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e, ikinci Fenerbahçe'nin de Demir Grup Sivasspor'a yenilmesiyle zirvenin ortağı oldu.

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda! Cimbom sahaya şampiyonluk için çıkıyor! Muhtemel 11'ler belli oldu

Geride kalan 41 haftada 39 müsabakaya çıkan Galatasaray, 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Son haftaya 81 puanla giren sarı-kırmızılılar, averajla lider Beşiktaş'ın arkasında ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda! Cimbom sahaya şampiyonluk için çıkıyor! Muhtemel 11'ler belli oldu

Bu sezon 39 müsabakada 10 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 yenilgi yaşayan Helenex Yeni Malatyaspor ise 45 puan topladı ve son hafta öncesi ligde kalmayı garantiledi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı 1-0 Galatasaray kazanmıştı.

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda! Cimbom sahaya şampiyonluk için çıkıyor! Muhtemel 11'ler belli oldu

ŞAMPİYONLUK İÇİN KULAKLAR İZMİR'DE
Son haftaya lider Beşiktaş'ın averajla gerisinde giren Galatasaray, şampiyonluk için İzmir'den gelecek haberi bekleyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Malatya temsilcisini konuk edecek. Aynı saatte başlayacak müsabakada ise Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.