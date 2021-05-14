TEA BREAK NEDİR?

İngilizce bir kelime olan "Tie Break" daha çok tenis vb maçlarında duyarız. Tie Break yeni duyanlar internet aramalarında ne anlama geldiğini araştırıyor. Konuya ilişkin "Tie Break ne demek? Oynanan maçlarda Tie Break nasıl olur?" sorularına yanıt arayanlar ayrıntıları bu haberimiz üzerinden bulabilirler.

Tie-break terimi ilk olarak 1965 yılında International Tennis Hall of Fame'i de kuran Amerikalı Jimmy Van Alen tarafından icat edildi. En uzun tie-break rekoru, 2007'de Estoril'de Cermak-Aspelin'i 23-21 yenen Montanes-Ramirez Hidalgo ikilisine ait.