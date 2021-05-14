Tie break ne demek? Tenis maçlarında tie break nasıl olur? Ne anlama geliyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle oyun maçlarına ve tenise ilgi duyanlar bu oyunda kullanılan terimlerin anlamlarını öğrenmek ve ona göre hareket etmek istiyor. Peki Tenis maçlarında kullanılan tie break kelimesinin anlamı nedir? İşte yanıtı…
TEA BREAK NEDİR?
İngilizce bir kelime olan "Tie Break" daha çok tenis vb maçlarında duyarız. Tie Break yeni duyanlar internet aramalarında ne anlama geldiğini araştırıyor. Konuya ilişkin "Tie Break ne demek? Oynanan maçlarda Tie Break nasıl olur?" sorularına yanıt arayanlar ayrıntıları bu haberimiz üzerinden bulabilirler.
Tie-break terimi ilk olarak 1965 yılında International Tennis Hall of Fame'i de kuran Amerikalı Jimmy Van Alen tarafından icat edildi. En uzun tie-break rekoru, 2007'de Estoril'de Cermak-Aspelin'i 23-21 yenen Montanes-Ramirez Hidalgo ikilisine ait.
Bir oyunu servis atıcının değil, servis karşılayıcının kazanmasıdır. Break oluşmasını sağlayan son sayıya break point denir. Profesyonel teniste servis yapan oyuncunun o oyunu kazanması (hold) ihtimali daha yüksektir. Bu nedenle break yapan oyuncu o seti kazanma ihtimalini önemli oranda artırmış olur. Oyuncuların bir setteki break adedi "break down" veya "break up" şeklinde ifade edilir. Örneğin bir oyuncu için "one break up" dendiyse, rakibinden bir fazla break yaptığı anlaşılır.
Tie Break farklı anlamlarda kullanılan break kelimesi vardır. Siz hangisinden bahsediyorsunuz?
Tiebreaker: Oyunlarda ve sporlarda, bir yarışma sonunda bağlanan oyuncular veya takımlar veya bir takım yarışmaların sonunda kazanan bir oyuncuyu belirlemek için bir tiebreaker veya tiebreak kullanılır
Break Point (Servis kırma puanı): Servis atan oyuncunun, oyununu zora soktuğu puan
Break back: Kendi servis oyununu kaybeden oyuncunun bir sonraki oyunda rakip oyuncunun servisini kırarak oyunu kazanması