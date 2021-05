Bir oyunu servis atıcının değil, servis karşılayıcının kazanmasıdır. Break oluşmasını sağlayan son sayıya break point denir. Profesyonel teniste servis yapan oyuncunun o oyunu kazanması (hold) ihtimali daha yüksektir. Bu nedenle break yapan oyuncu o seti kazanma ihtimalini önemli oranda artırmış olur. Oyuncuların bir setteki break adedi "break down" veya "break up" şeklinde ifade edilir. Örneğin bir oyuncu için "one break up" dendiyse, rakibinden bir fazla break yaptığı anlaşılır.

Tie Break farklı anlamlarda kullanılan break kelimesi vardır. Siz hangisinden bahsediyorsunuz?

Tiebreaker: Oyunlarda ve sporlarda, bir yarışma sonunda bağlanan oyuncular veya takımlar veya bir takım yarışmaların sonunda kazanan bir oyuncuyu belirlemek için bir tiebreaker veya tiebreak kullanılır

Break Point (Servis kırma puanı): Servis atan oyuncunun, oyununu zora soktuğu puan

Break back: Kendi servis oyununu kaybeden oyuncunun bir sonraki oyunda rakip oyuncunun servisini kırarak oyunu kazanması