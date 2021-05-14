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    • Spor
    • 14.05.2021 17:39
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    • 14.05.2021 17:39
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    k? ? Ne anlama geliyor?

    Gündemde sıklıkla k? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Özellikle tenis oyununa ilgi duyanlar kullanılan bu terimin ne anlama geldiğini merak ediyor. Tenis oyunlarında pek çok farklı anlamda kullanılan bu terimle ilgili bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor. Peki ? Ne anlama geliyor? İşte konusuna dair merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Tie break ne demek?

    Tie break ne demek? Tenis maçlarında tie break nasıl olur? Ne anlama geliyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle oyun maçlarına ve tenise ilgi duyanlar bu oyunda kullanılan terimlerin anlamlarını öğrenmek ve ona göre hareket etmek istiyor. Peki Tenis maçlarında kullanılan tie break kelimesinin anlamı nedir? İşte yanıtı…

    TEA BREAK NEDİR?

    İngilizce bir kelime olan "Tie Break" daha çok tenis vb maçlarında duyarız. Tie Break yeni duyanlar internet aramalarında ne anlama geldiğini araştırıyor. Konuya ilişkin "Tie Break ne demek? Oynanan maçlarda Tie Break nasıl olur?" sorularına yanıt arayanlar ayrıntıları bu haberimiz üzerinden bulabilirler.

    Tie-break terimi ilk olarak 1965 yılında International Tennis Hall of Fame'i de kuran Amerikalı Jimmy Van Alen tarafından icat edildi. En uzun tie-break rekoru, 2007'de Estoril'de Cermak-Aspelin'i 23-21 yenen Montanes-Ramirez Hidalgo ikilisine ait.

    Bir oyunu servis atıcının değil, servis karşılayıcının kazanmasıdır. Break oluşmasını sağlayan son sayıya break point denir. Profesyonel teniste servis yapan oyuncunun o oyunu kazanması (hold) ihtimali daha yüksektir. Bu nedenle break yapan oyuncu o seti kazanma ihtimalini önemli oranda artırmış olur. Oyuncuların bir setteki break adedi "break down" veya "break up" şeklinde ifade edilir. Örneğin bir oyuncu için "one break up" dendiyse, rakibinden bir fazla break yaptığı anlaşılır.

    Tie Break farklı anlamlarda kullanılan break kelimesi vardır. Siz hangisinden bahsediyorsunuz?

    Tiebreaker: Oyunlarda ve sporlarda, bir yarışma sonunda bağlanan oyuncular veya takımlar veya bir takım yarışmaların sonunda kazanan bir oyuncuyu belirlemek için bir tiebreaker veya tiebreak kullanılır

    Break Point (Servis kırma puanı): Servis atan oyuncunun, oyununu zora soktuğu puan

    Break back: Kendi servis oyununu kaybeden oyuncunun bir sonraki oyunda rakip oyuncunun servisini kırarak oyunu kazanması

        TİE-BREAK KURALLERİ NELERDİR?

        Tenis maçlarından örnek verecek olursak, normalde üç set üzerinden oynanır. Üç set üzerinden oynanan karşılaşmalarda iki seti kazanan oyuncu maçı da kazanmış olur. Beş set üzerinden oynanan maçlarda ise üç seti kazanan oyuncu maçıda kazanmış olur.

        Sette durum 6-6 iken tie-break uygulamasına gidilir. Tie-break'te alınan her oyun 1 puan değerindedir, 7 puan alan ve rakibiyle en az 2 fark yapan oyuncu (7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5) tie-break oyununu kazanır. Eğer arada bir fark var ise iki fark oluşuncaya kadar devam edilir. İki farka ulaşan ilk oyuncu tie-break oyununu kazanmış olur. Dolayısıyla setide kazanır. Tie-break uygulamasında ilk olarak bir önceki oyunda servis kullanmayan oyuncu servis kullanır. Bu oyuncu ilk puan için servisi kullandıktan sonra servis sırası rakip oyuncuya geçer. Oyun sona erene kadar her iki serviste bir servis sırası diğer oyuncuya geçer. ayrıca iki oyuncunun puanlarının toplamı altı ve altının katları olduğunda oyuncular saha değiştirirler.
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