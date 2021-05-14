Eline çok büyük bir şampiyonluk fırsatı geçen Galatasaray hedefe odaklanmış durumda. Böylesine kritik virajları başarıyla dönmesiyle ün yapan Fatih Terim, kritik Yeni Malatya maçı öncesi futbolcularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli hoca belirlediği 4 altın kuralı takımına aktardı.
YAPILAN YORUMLAR STRESE YOL AÇABİLİR
Terim son 90 dakika bitene kadar futbolcularından sosyal medya ile ilişkilerini minimuma indirmelerini istedi. Başarılı hoca, özellikle twitter'daki yorumların konsantrasyon kaybına ya da strese neden olmasını istemiyor. Burada hedef, takımın sadece saha içine odaklanması.
ÖNCE GALİBİYET, ARDINDAN BOL GOL!
Beşiktaş'ın 3 averaj gerisinde olan G.Saray'a cumartesi farklı galibiyet gerekebilir. Ancak Terim, Florya'da kesinlikle 'fark' kelimesinin kullanılmasını istemiyor. Tecrübeli hoca, futbolcularına "Önce galibiyeti düşüneceğiz. Sonra daha fazla gol için çaba harcarız" dedi.