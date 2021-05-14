"BİZ KAZANMADAN ÖNEMİ YOK!"

Terim'in en çok endişe ettiği konulardan birisi de futbolcuların aklının Göztepe-Beşiktaş maçına kayması. Terim, "Sadece bedeniniz değil, aklınız da yüzde yüz TT Stadı'nda olmalı. Zaten biz istediğimiz sonucu almadan, İzmir'deki maçın hiçbir önemi yok" ifadesini kullandı.