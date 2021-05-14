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    'den şampiyonluk için 4 altın kural

    Eline çok büyük bir şampiyonluk fırsatı geçen hedefe odaklanmış durumda. Böylesine kritik virajları başarıyla dönmesiyle ün yapan , kritik maçı öncesi futbolcularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli hoca belirlediği 4 altın kuralı takımına aktardı.

    4 altın kural

    Eline çok büyük bir şampiyonluk fırsatı geçen Galatasaray hedefe odaklanmış durumda. Böylesine kritik virajları başarıyla dönmesiyle ün yapan Fatih Terim, kritik Yeni Malatya maçı öncesi futbolcularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli hoca belirlediği 4 altın kuralı takımına aktardı.

    YAPILAN YORUMLAR STRESE YOL AÇABİLİR
    Terim son 90 dakika bitene kadar futbolcularından sosyal medya ile ilişkilerini minimuma indirmelerini istedi. Başarılı hoca, özellikle twitter'daki yorumların konsantrasyon kaybına ya da strese neden olmasını istemiyor. Burada hedef, takımın sadece saha içine odaklanması.

    ÖNCE GALİBİYET, ARDINDAN BOL GOL!
    Beşiktaş'ın 3 averaj gerisinde olan G.Saray'a cumartesi farklı galibiyet gerekebilir. Ancak Terim, Florya'da kesinlikle 'fark' kelimesinin kullanılmasını istemiyor. Tecrübeli hoca, futbolcularına "Önce galibiyeti düşüneceğiz. Sonra daha fazla gol için çaba harcarız" dedi.

        "BİZ KAZANMADAN ÖNEMİ YOK!"
        Terim'in en çok endişe ettiği konulardan birisi de futbolcuların aklının Göztepe-Beşiktaş maçına kayması. Terim, "Sadece bedeniniz değil, aklınız da yüzde yüz TT Stadı'nda olmalı. Zaten biz istediğimiz sonucu almadan, İzmir'deki maçın hiçbir önemi yok" ifadesini kullandı.

        3 TECRÜBELİ İSİM YARDIM EDECEK
        Terim yapacağı konuşmalarla, futbolcuları rahatlatmaya çalışacak. "Malatya maçı, sıradan bir maç " diye konuşan tecrübeli hoca, Muslera, Donk ve Falcao'dan bu konuda arkadaşlarına yardımcı olmalarını istedi.
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        Haberler Spor Fatih Terim'den şampiyonluk için 4 altın kural