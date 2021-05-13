Galatasaray şampiyonluğa odaklandı! İşte Fatih Terim'in 4 altın kuralı!

Lider Beşiktaş'ın 3 averaj gerisinde olan Galatasaray'a Yeni Malatya maçında galibiyetin yanı sıra farklı galibiyet de gerekebilir. Ancak Terim, Florya'da kesinlikle 'fark' kelimesinin kullanılmasını istemiyor. Tecrübeli hoca, futbolcularına "Önce galibiyeti düşüneceğiz. Denizli'de olduğu gibi maçın gidişatına göre daha fazla gol atmak için çaba harcarız" dedi.