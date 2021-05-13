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Galatasaray şampiyonluğa odaklandı! İşte Fatih Terim'in 4 altın kuralı!

Salı günü alınan skorların ardından eline çok büyük bir şampiyonluk fırsatı geçen Galatasaray hedefe odaklanmış durumda. Böylesine kritik virajları başarıyla dönmesiyle ün yapan teknik direktör Fatih Terim, kritik Yeni Malatyaspor maçı öncesi futbolcularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli hoca belirlediği 4 altın kuralı takımına aktardı.

13.05.2021 16:34 - Son Güncelleme: 13.05.2021 16:35
Galatasaray şampiyonluğa odaklandı! İşte Fatih Terim'in 4 altın kuralı!

1-Sosyal medyadan uzak durulacak, sadece maça konsantre olunacak.

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Galatasaray şampiyonluğa odaklandı! İşte Fatih Terim'in 4 altın kuralı!

Fatih Terim son 90 dakika bitene kadar futbolcularından sosyal medya ile ilişkilerini minimuma indirmelerini istedi. Başarılı hoca, özellikle twitter üzerinden yapılacak yorumların konsantrasyon kaybına ya da strese neden olmasını istemiyor. Hedef, takımın sadece saha içine odaklanması.

Galatasaray şampiyonluğa odaklandı! İşte Fatih Terim'in 4 altın kuralı!

2-Kimse ağzına 'fark' kelimesini almayacak. Önce 3 puana odaklanılacak.

Galatasaray şampiyonluğa odaklandı! İşte Fatih Terim'in 4 altın kuralı!

Lider Beşiktaş'ın 3 averaj gerisinde olan Galatasaray'a Yeni Malatya maçında galibiyetin yanı sıra farklı galibiyet de gerekebilir. Ancak Terim, Florya'da kesinlikle 'fark' kelimesinin kullanılmasını istemiyor. Tecrübeli hoca, futbolcularına "Önce galibiyeti düşüneceğiz. Denizli'de olduğu gibi maçın gidişatına göre daha fazla gol atmak için çaba harcarız" dedi.

Galatasaray şampiyonluğa odaklandı! İşte Fatih Terim'in 4 altın kuralı!

3-Sahaya çıkıldığında akıllar İzmir'de değil, Seyrantepe'de olacak.