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    • Spor
    • 14.05.2021 10:37
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    • 14.05.2021 10:52
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    SON DAKİKA: 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak

    Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te İstanbul, finaline ev sahipliği yapacak. Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak Süper Kupa'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldığı aktarıldı.

    Tarih belli oldu! Final İstanbul'da

    'nın 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Portekiz'in kentine alma kararının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde İstanbul'un 2023'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararına varıldığı öğrenildi.

    İSTANBUL BU SÜPER KUPA'YA EV SAHİPLİĞİ DE YAPACAK
    Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak UEFA Süper Kupa'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldığı aktarıldı.

    İstanbul'un iki büyük organizasyona ev sahipliği yapma kararlarının, UEFA Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak