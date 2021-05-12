Galatasaray'ın 4-1 yanını şampiyonluk ateşi sardı





HAVA NE KADAR GÜZEL TAM MAYIS DEDİM!

Galatasaray'ın yıldızı Arda Turan, Denizlispor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Galatasaray taraftarını tanıyorum. Onlar bu gece şampiyon olmuş kadar mutlulardır" ifadelerini kullandı. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız oyuncularından Arda, "'Maçtan önce hocama 'Hava ne kadar güzel tam mayıs'dedim hocam bana 'O ikisi kaybeder' dedi. İnanmayı bırakmadı hiç" şeklinde konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş son hafta Göztepe ile oynayacak. Ünal hoca var... Göztepe takımı da aslan gibi. Onların da ne yapacağı belli olmaz. Biz de Yeni Malatyaspor ile oynayacağız. Çok zor rakip. Elimizden geleni yapacağız" dedi.



ALLAH'A ŞÜKÜR KAZANDIK

Mohamed, "Maç içinde çok zorlandım, sakatlığım vardı. Allah'a şükür maçı kazandık" diye konuştu.