Galatasaray'ın 4-1 yanını şampiyonluk ateşi sardı

G.SARAY müthiş bir hikaye yazıyor... Sarı-Kırmızılılar dün gece deplasmanda Denizlispor'u 4-1 yenerek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı. Cimbom, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada mutlu son için büyük bir avantaj yakaladı. Aslan son hafta Y.Malatya ile karşılaşacak.
TEK GOL RECEP NİYAZ'DAN
Aslan Denizlispor karşısında 23'te Halil Dervişoğlu, 34'te Ryan Babel (pen.), 86 e 89'da Mohamed'in biri penaltıdan iki golüyle kazandı. Denizlispor'un tek golü 62'de Recep attı.
EMRE PENALTIYI KAÇIRDI
G.Saray Denizlispor maçında 3 penaltı kazanırken birini Emre Akbaba keleciye nişanladı. Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızı Emre Akbaba penaltıda topu kaleci Abdulmadir'e nişanladı.
AVERAJ DA BELİRLEYEBİLİR!
ASLAN son hafta Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Göztepe ile... İki ezeli rakibin puanları aynı. Siyah- Beyazlılar iki gol averajıyla önde. Şampiyonu averaj da belirleyebilir.
VAZGEÇMEYECEĞİMİZİ SÖYLEDİK!
G.Saray'ın hocası Fatih Terim, Denizlispor maçından sonra çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Vazgeçmeyeceğimizi her zaman söyledik. Vazgeçmedik. Sonu inşallah çok iyi biter" ifadelerini kullandı. Terim sözlerine şöyle devam etti: "Vazgeçmeme duygusunu her oyuncuma aşıladığımızı düşünüyorum. Biz kazandığımız zaman bir şeylerin esprisi var... Çok şükür Allah'a. İnşallah, finali Ali Sami Yen'de bu sene bize kök söktüren bir takımla oynayacağız...
TERİM'İN 400. MAÇI
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor maçıyla Sarı- Kırmızılı ekibin başında 400. maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam 400 maçta 251 galibiyet, 91 beraberlik, 57 mağlubiyet yaşadı.
HAVA NE KADAR GÜZEL TAM MAYIS DEDİM!
Galatasaray'ın yıldızı Arda Turan, Denizlispor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Galatasaray taraftarını tanıyorum. Onlar bu gece şampiyon olmuş kadar mutlulardır" ifadelerini kullandı. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız oyuncularından Arda, "'Maçtan önce hocama 'Hava ne kadar güzel tam mayıs'dedim hocam bana 'O ikisi kaybeder' dedi. İnanmayı bırakmadı hiç" şeklinde konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş son hafta Göztepe ile oynayacak. Ünal hoca var... Göztepe takımı da aslan gibi. Onların da ne yapacağı belli olmaz. Biz de Yeni Malatyaspor ile oynayacağız. Çok zor rakip. Elimizden geleni yapacağız" dedi.
ALLAH'A ŞÜKÜR KAZANDIK
Mohamed, "Maç içinde çok zorlandım, sakatlığım vardı. Allah'a şükür maçı kazandık" diye konuştu.