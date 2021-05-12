Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Karagümrük mağlubiyeti sonrası konuştu: Hesapta olmayan bir maç kaybettik
Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Maçın golleri Fatih Karagümrük adına 39. dakikada Bertolacci, 80'de Borini'den geldi. Beşiktaş tek golünü 54'te Ghezzal ile buldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Yalçın, "Üzgünüz. Hesapta olmayan bir maç kaybettik. Oynanan oyun, beklediğimiz gibi olmadı. Kazanmak istiyorduk." ifadelerini kullandı.
Hesapta olmayan bir maç kaybettiklerini ifade eden Sergen Yalçın şunları söyledi:
Üzgünüz. Hesapta olmayan bir maç kaybettik. Oynanan oyun, beklediğimiz gibi olmadı. Kazanmak istiyorduk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kazanma ihtimalimiz yüksek diye düşünürken kalemizde 2'nci golü gördük. 2'nci golü yiyip kaybetmek bizi çok üzdü. Artık son maça bakacağız.