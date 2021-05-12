RAMAZAN İMSAKİYE
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Karagümrük mağlubiyeti sonrası konuştu: Hesapta olmayan bir maç kaybettik

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Maçın golleri Fatih Karagümrük adına 39. dakikada Bertolacci, 80'de Borini'den geldi. Beşiktaş tek golünü 54'te Ghezzal ile buldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Yalçın, "Üzgünüz. Hesapta olmayan bir maç kaybettik. Oynanan oyun, beklediğimiz gibi olmadı. Kazanmak istiyorduk." ifadelerini kullandı.

12.05.2021 01:53 - Son Güncelleme: 12.05.2021 02:01
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Karagümrük mağlubiyeti sonrası konuştu: Hesapta olmayan bir maç kaybettik

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Maçın golleri Fatih Karagümrük adına 39. dakikada Bertolacci, 80'de Borini'den geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Karagümrük mağlubiyeti sonrası konuştu: Hesapta olmayan bir maç kaybettik

Beşiktaş tek golünü 54'te Ghezzal ile buldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Karagümrük mağlubiyeti sonrası konuştu: Hesapta olmayan bir maç kaybettik

Yalçın, "Üzgünüz. Hesapta olmayan bir maç kaybettik. Oynanan oyun, beklediğimiz gibi olmadı. Kazanmak istiyorduk." ifadelerini kullandı.

İşte Sergen Yalçın'ın o açıklamaları vemaçtan ekrana yansımayan kareler:

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Karagümrük mağlubiyeti sonrası konuştu: Hesapta olmayan bir maç kaybettik

Hesapta olmayan bir maç kaybettiklerini ifade eden Sergen Yalçın şunları söyledi:

Üzgünüz. Hesapta olmayan bir maç kaybettik. Oynanan oyun, beklediğimiz gibi olmadı. Kazanmak istiyorduk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kazanma ihtimalimiz yüksek diye düşünürken kalemizde 2'nci golü gördük. 2'nci golü yiyip kaybetmek bizi çok üzdü. Artık son maça bakacağız.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Karagümrük mağlubiyeti sonrası konuştu: Hesapta olmayan bir maç kaybettik

Galatasaray ile aynı puandayız. Cumartesi günü hep beraber neler olacağını göreceğiz. Kader, kısmet. Sezon başından beri çok mücadele ettik, uğraş verdik. Umarım hafta sonu hakkımızda hayırlısı olur