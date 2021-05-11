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    • 12.05.2021 05:52
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    • 12.05.2021 05:52
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    'ta maç sonrası ortalık karıştı! Ndao, Ghezzal'ın menajeri 'dan şikayetçi oldu

    - maçı sonrası Karagümrüklü futbolcu , Beşiktaşlı 'ın menajeri 'dan şikayetçi oldu. Ndao, Korkmaz'ın kendisine hakaret ettiğini ve darpta bulunduğunu iddia etti.

    Vodafone Park'ta maç sonrası ortalık karıştı!

    'in 41. haftasında oynanan - maçı sonrası Fatih Karagümrüklü futbolcu , stat çıkışında gerginlik yaşadığı siyah-beyazlı oyuncu 'ın menajeri 'dan şikayetçi oldu.

    'ta oynanan karşılaşma sonrası takım otobüslerinin bulunduğu alanda yaşanan gerginlik sonrası Hakan Korkmaz, li futbolcunun şikayetçi olması üzerine emniyet güçleri tarafından polis merkezine götürülmüştü.

    NDAO ŞİKAYETÇİ OLDU
    Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao, kendisine hakaret ettiğini ve darpta bulunduğunu öne sürerek Hakan Korkmaz'dan şikayetçi oldu. Korkmaz'ın ifadesinin alınmasının ardından taraflar stattan ayrıldı.

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    Haberler Spor Vodafone Park'ta maç sonrası ortalık karıştı! Ndao, Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz'dan şikayetçi oldu