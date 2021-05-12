Celtic taraftarları Filistin'e destek oldu! Stadı bayraklarla donattılar

İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlemeye devam ediyor. İsrail'in düzenlediği saldırılarda bugüne kadar onlarca sivil Filistinli şehit oldu. Şehitler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğu açıklandı.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada şehit sayısının 48'e yaralı sayısının ise 304'e yükseldiği açıklandı.
BATI SESSİZ
Batı ülkeleri İsrail'in vahşetine karşı sessizliğini koruyor. Bir terör örgütünden farksız şekilde saldırılarına devam eden İsrail sadece cılız seslerle eleştirilirken, herhangi bir yaptırım uygulanmadı.
STADI FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA DONATTILAR
İskoçya'nın köklü ekiplerinden Celtic taraftarı ise bu akşam oynanacak St. Johnstone maçı öncesi tribünleri Filistin bayraklarıyla donattı. İsrail karşısında Filistin'e açıkça destek olan Celtic taraftarları daha önce de İsrail saldırıları sonrası sert tepki göstererek Filistin'in yanında yer almıştı.
VAKIF ARACILIĞI İLE FİLİSTİN'E YARDIM
Yine Celtic taraftarları 130 sene önce kurdukları Aida Celtic Vakfı aracılığı ile Filistinlilere yardım ediyor. Filistinli sığınmacıların bulunduğu Aida kampu bu vakıf aracılığı ile finanse ediliyor.