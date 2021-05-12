Celtic taraftarları Filistin'e destek oldu! Stadı bayraklarla donattılar

İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlemeye devam ediyor. İsrail'in düzenlediği saldırılarda bugüne kadar onlarca sivil Filistinli şehit oldu. Şehitler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğu açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada şehit sayısının 48'e yaralı sayısının ise 304'e yükseldiği açıklandı.

BATI SESSİZ

Batı ülkeleri İsrail'in vahşetine karşı sessizliğini koruyor. Bir terör örgütünden farksız şekilde saldırılarına devam eden İsrail sadece cılız seslerle eleştirilirken, herhangi bir yaptırım uygulanmadı.