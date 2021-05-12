Süper Lig'de heyecan fırtınası son haftaya taşındı. Lider Beşiktaş kendi sahasında ağırladığı Karagümrük'e 2-1'lik skorla boyun eğdi. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe ise yine Kadıköy'de ağırladığı Sivasspor karşılaşmasından aynı skorla mağlup ayrılarak büyük bir fırsat tepti.
Galatasaray ise küme düşen Denizlispor'a konuk olduğu maçta 4-1'lik skorla kazanarak hem averajını biraz olsun düzeltti, hem de zirveye ortak oldu. Son haftaya girilirken Beşiktaş ve Galatasaray'ın 81'er, Fenerbahçe'nin ise 79 puanı bulunuyor.
41. hafta maçları sonrası İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Lider Beşiktaş'n oranı geçtiğimiz haftaya göre yükselirken, Galatasaray'ın oranı ise düştü. İşte güncel şampiyonluk oranları...