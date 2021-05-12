Galatasaray ise küme düşen Denizlispor'a konuk olduğu maçta 4-1'lik skorla kazanarak hem averajını biraz olsun düzeltti, hem de zirveye ortak oldu. Son haftaya girilirken Beşiktaş ve Galatasaray'ın 81'er, Fenerbahçe'nin ise 79 puanı bulunuyor.