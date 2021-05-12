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    • Spor
    • 12.05.2021 13:18
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    • 12.05.2021 13:18
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    Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! , , kim şampiyon olacak? İddaa güncel şampiyonluk oranları

    Süper Lig'de 41. hafta sona erdi. Lider evinde Karagümrük'e 2-1'lik skorla kaybederken, de fırsat teperek Kadıköy'de Sivas'a aynı skorla mağlup oldu. ise fırsatı geri çevirmedi ve Denizlispor'u 3-1'le geçerek zirveye ortak oldu. Karşılaşmaların ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

    Son hafta öncesi Süper Lig'de işler karıştı! Oranlar değişti

    Süper Lig'de heyecan fırtınası son haftaya taşındı. Lider Beşiktaş kendi sahasında ağırladığı Karagümrük'e 2-1'lik skorla boyun eğdi. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe ise yine Kadıköy'de ağırladığı Sivasspor karşılaşmasından aynı skorla mağlup ayrılarak büyük bir fırsat tepti.

    Galatasaray ise küme düşen Denizlispor'a konuk olduğu maçta 4-1'lik skorla kazanarak hem averajını biraz olsun düzeltti, hem de zirveye ortak oldu. Son haftaya girilirken Beşiktaş ve Galatasaray'ın 81'er, Fenerbahçe'nin ise 79 puanı bulunuyor.

    41. hafta maçları sonrası İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Lider Beşiktaş'n oranı geçtiğimiz haftaya göre yükselirken, Galatasaray'ın oranı ise düştü. İşte güncel şampiyonluk oranları...
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        Haberler Spor Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe kim şampiyon olacak? İddaa güncel şampiyonluk oranları