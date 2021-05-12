@ramon1907 Emre Belözoğlu üzgünmüş. Biz de üzgünüz ee oturup ağlaşalım mı karşılıklı? Fenerbahçe çok büyük camia diyor maçtan sonra biz biliyoruz da sen ya da daha doğrusu siz teknik ekip olarak farkında mısınız?