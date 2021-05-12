Erol Bulut'un yerine gelen ve Denizlispor maçıyla birlikte göreve başlayan Belözoğlu, Sivas yenilgisine kadarki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. 8 haftada alınan 6 galibiyet, 2 beraberlik ve takımın sergilediği mücadeleci futbol övgüleri de beraberinde getirmişti.
OZAN VE PELKAS'I ÇIKARMASI BÜYÜK ELEŞTİRİ ALDI
Ancak Sivasspor önünde oynanan futbol taraftarları bir kez daha isyan ettirdi. Final maçında takımın ruhsuz halinin yanı sıra, Emre Belözoğlu'nun ikinci yarıda Szalai, Ozan ve Pelkas'ı oyundan çıkarması çok büyük eleştiri aldı.
Taraftarlar maç sonunda yaptıkları yorumlarda Belözoğlu'yla yeni sezonda devam edilmesinin büyük bir hata olacağını savundu. İşte yapılan bazı yorumlar: