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    • 12.05.2021 13:56
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    • 12.05.2021 13:59
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    'de rüzgar tersine döndü! 'yla yollar ayrılsın isteniyor

    ’de yenilgisinin büyük şoku sürüyor. 3 puanı alması durumunda son haftaya lider girme şansını yakalayan ancak evinde 2-1 mağlup olan Sarı-Lacivertliler’de oklar teknik direktör ’na çevrildi. Genç hoca özellikle ikinci yarıda yaptığı değişikler nedeniyle eleştirilerin odağında. Dünkü maç öncesine kadar Emre Belözoğlu ile yeni sezonda devam edilmesini düşünen taraftarlar, yenilgisinin ardından büyük oranda fikrini değiştirdi.

    Özel haber
    ONUR ÖZKAN
    F.Bahçe'de rüzgar tersine döndü

    Erol Bulut'un yerine gelen ve Denizlispor maçıyla birlikte göreve başlayan Belözoğlu, Sivas yenilgisine kadarki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. 8 haftada alınan 6 galibiyet, 2 beraberlik ve takımın sergilediği mücadeleci futbol övgüleri de beraberinde getirmişti.

    OZAN VE PELKAS'I ÇIKARMASI BÜYÜK ELEŞTİRİ ALDI
    Ancak Sivasspor önünde oynanan futbol taraftarları bir kez daha isyan ettirdi. Final maçında takımın ruhsuz halinin yanı sıra, Emre Belözoğlu'nun ikinci yarıda Szalai, Ozan ve Pelkas'ı oyundan çıkarması çok büyük eleştiri aldı.

    Taraftarlar maç sonunda yaptıkları yorumlarda Belözoğlu'yla yeni sezonda devam edilmesinin büyük bir hata olacağını savundu. İşte yapılan bazı yorumlar:

        @sekermurat Emre'nin Fenerbahçe'nin başına geçmesi için en az 2 takımla 3-4 yıl tecrübe kazanması gerekirdi. Kendisine gereksiz sorumluluk yüklendi... ilk senesinde önce genel menajer sonra teknik direktörlük... Şampiyonluk maçında da yetmedi. Yönetimi bir rüyadan uyandırdı aslında Emre...

        @ramon1907 Emre Belözoğlu üzgünmüş. Biz de üzgünüz ee oturup ağlaşalım mı karşılıklı? Fenerbahçe çok büyük camia diyor maçtan sonra biz biliyoruz da sen ya da daha doğrusu siz teknik ekip olarak farkında mısınız?

        @battant_le Sezon başında bütün transferleri yapan, haybeden "transfer sihirbazı" muamalesi gören, "Emre Abin" denilerek efsaneleştirilen Emre Belözoğlu'na şimdi "çöp kadroyla anca bu kadar yapabilir" denilmesi tam bir kara mizah. Bu sezon sarısıyla, lacivertiyle Emre Belözoğlu'na yazılır.

            @EBMEAL Burası Fenerbahçe ve büyük camia doğrudur onun içindir ki daha genç takım bile çalıştırmamış Emre Belözoğlu bu takımın hocası olmak için yeterli bilgi beceri tecrübe donanım gibi özelliklere sahip değildir diyoruz lider karakter olmak yetse Hagi büyük hoca olurdu mesela!

            @burjuwva Emre Belözoğlu hata yaptığı için Szalai'yi değiştirdi diyorlar. Eğer gerçekten öyleyse kapının yolunu gösterin. Gerçi başkan yollamaz onu kendi bıraksa bari sorumluluğu alacam dedi zaten. Bir maç üzerinden değerlendirmek yanlış ama durum böyle maalesef. Bu hatalar yapılamaz.
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