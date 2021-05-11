Kartal şampiyonluk havasına girdi. Bitime 2 maç kala Fenerbahçe'nin 2 puan önünde olan ve ikili averaj avantajını elinde bulunduran Beşiktaş artık işi bitirmek istiyor. Bu akşam Karagümrük önünde çok önemli bir sınav verecek olan Siyah-Beyazlılar galibiyete kilitlenmiş durumda. Dün futbolcularıyla toplantı yapan Sergen Yalçın, "180 dakikamız kaldı. Sonuna kadar savaşacağız ve hakkımız olanı alacağız" dedi.
ÜMRANİYE'DE ŞAMPİYONLUK HAVASI
Başarılı hoca, "Sezon başından bu yana çok büyük emek verdik. Yeri geldi stopersiz, yeri geldi forvetsiz oynadık. Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik. Artık bu yoldan dönüş yok" ifadesini kullandı. Bu sözler Ümraniye'yi iyice şampiyonluk havasına soktu. Karagümrük maçı öncesi tesislerde tam bir kenetlenme ortamı hakim.
YÖNETİM 1 DAKİKA YALNIZ BIRAKMIYOR
Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim bir dakika bile olsun futbolcuları yalnız bırakmıyor. Sergen Yalçın konsantrasyonun kaybolmaması adına oyuncularının sosyal medya ile ilişkisini minimuma çekmiş durumda. Bugün taraftarların da Ümraniye'ye gelerek futbolcuları meşalelerle Dolmabahçe'ye uğurlayacağı da öğrenildi.