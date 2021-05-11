3 PUANA DEV PRİM: 150 BİN LİRA!

Bu akşam Karagümrük önünde çok kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta yönetim elini cebine attı. Başkan Ahmet Nur Çebi, G.Saray derbisi için belirlenen ancak 3-1'lik yenilgi sonrası ödenemeyen 100 bin liralık prime yüzde 50 zam yaptı. Çebi futbolculara, Karagümrük karşılaşmasının kazanılması halinde 150'şer bin lira prim verileceğini açıkladı. Bu gelişme Ümraniye'de zaten üst düzeyde olan motivasyonu bir kat daha artırdı. Yönetim şampiyonluk halinde verilecek primi ise henüz belirlemedi. Son karar Göztepe maçının ardından alınacak.