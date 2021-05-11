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    , maçı öncesi 3 puana kilitlendi! 3 puana 150 bin TL

    şampiyonluk havasına girdi. Bitime 2 maç kala ’nin 2 puan önünde olan ve ikili averaj avantajını elinde bulunduran artık işi bitirmek istiyor. Bu akşam önünde çok önemli bir sınav verecek olan lılar galibiyete kilitlenmiş durumda. Dün futbolcularıyla toplantı yapan , “180 dakikamız kaldı. Sonuna kadar savaşacağız ve hakkımız olanı alacağız” dedi.

    Bu yoldan dönüş yok
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    Kartal şampiyonluk havasına girdi. Bitime 2 maç kala Fenerbahçe'nin 2 puan önünde olan ve ikili averaj avantajını elinde bulunduran Beşiktaş artık işi bitirmek istiyor. Bu akşam Karagümrük önünde çok önemli bir sınav verecek olan Siyah-Beyazlılar galibiyete kilitlenmiş durumda. Dün futbolcularıyla toplantı yapan Sergen Yalçın, "180 dakikamız kaldı. Sonuna kadar savaşacağız ve hakkımız olanı alacağız" dedi.

    ÜMRANİYE'DE ŞAMPİYONLUK HAVASI
    Başarılı hoca, "Sezon başından bu yana çok büyük emek verdik. Yeri geldi stopersiz, yeri geldi forvetsiz oynadık. Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik. Artık bu yoldan dönüş yok" ifadesini kullandı. Bu sözler Ümraniye'yi iyice şampiyonluk havasına soktu. Karagümrük maçı öncesi tesislerde tam bir kenetlenme ortamı hakim.

    YÖNETİM 1 DAKİKA YALNIZ BIRAKMIYOR
    Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim bir dakika bile olsun futbolcuları yalnız bırakmıyor. Sergen Yalçın konsantrasyonun kaybolmaması adına oyuncularının sosyal medya ile ilişkisini minimuma çekmiş durumda. Bugün taraftarların da Ümraniye'ye gelerek futbolcuları meşalelerle Dolmabahçe'ye uğurlayacağı da öğrenildi.

        3 PUANA DEV PRİM: 150 BİN LİRA!
        Bu akşam Karagümrük önünde çok kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta yönetim elini cebine attı. Başkan Ahmet Nur Çebi, G.Saray derbisi için belirlenen ancak 3-1'lik yenilgi sonrası ödenemeyen 100 bin liralık prime yüzde 50 zam yaptı. Çebi futbolculara, Karagümrük karşılaşmasının kazanılması halinde 150'şer bin lira prim verileceğini açıkladı. Bu gelişme Ümraniye'de zaten üst düzeyde olan motivasyonu bir kat daha artırdı. Yönetim şampiyonluk halinde verilecek primi ise henüz belirlemedi. Son karar Göztepe maçının ardından alınacak.

        KARTAL 9 MAÇTA 6 KEZ KAZANDI
        Beşiktaş bugün karşılaşacağı Karagümrük ile daha önce 9 kez mücadele etti. Rakibine büyük üstünlük kuran Siyah- Beyazlılar 6 kez kazanırken, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
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        Emekliye 550 TL zam
        Haberler Spor Beşiktaş, Karagümrük maçı öncesi 3 puana kilitlendi! 3 puana 150 bin TL