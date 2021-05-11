Fatih Terim fark istiyor! İşte Denizlispor - Galatasaray maçının 11'leri...
Süper Lig'de bitime 2 hafta kala Galatasaray, Denizlispor'un konuğu oluyor. Küme düşen ve hedefsiz kalan Denizlispor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan. Galibiyetin yanı sıra Fatih Terim averaj konusuna da dikkat çekerek futbolcularından "fark" istedi. Kritik karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Falcao Denizli'ye götürülmezken; Mostafa Mohamed ise kafileye dahil edildi. İşte Denizlispor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
11.05.2021 09:55
- Son Güncelleme: 11.05.2021 09:55
Süper Lig'de nefesler tutuldu. Son iki haftaya girilirken Salı akşamı yine kritik maçlar oynanacak. Lider Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluk kovalamaya devam eden Galatasaray, Salı akşamı Denizlispor'a konuk olacak.
Galatasaray, 81 puanlı lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde bulunuyor.
Umutlarını son haftaya taşıyabilmek için sarı-kırmızılı ekibin, Denizli deplasmanından galibiyetle dönmesi, aynı saatte başlayacak maçta da lider Beşiktaş'ın evinde Fatih Karagümrük karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.
LİGDE İKİNCİLİK DE ÇOK ÖNEMLİ
Siyah beyazlı takımın, Salı akşamı sahadan galibiyetle ayrılması durumunda Galatasaray'ın şampiyonluk ümitleri sona erecek. Ancak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak açısından ikincilik de büyük önem taşıyor.
Bu nedenle dikkatler bir yandan da aynı saatte Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile Kadıköy'de oynayacağı karşılaşmada olacak.