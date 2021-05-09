PENALTI TARTIŞMASI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği iki penaltı kararı çok tartışıldı. Çakır ilk olarak VAR uyarısıyla 40. dakikada Atiba ile Donk arasındaki mücadele için Beşiktaş lehine penaltı çaldı. Bu karara Galatasaray cephesi uzun süre itirazda bulundu. 45. dakikada ise Cüneyt Çakır, Falcao ile Atiba arasındaki mücadelede Galatasaray lehine beyaz noktayı gösterdi. Bu kez de Siyah-Beyazlılar penaltı kararına isyan etti.

ATIBA SARI KART CEZALISI

Beşiktaş'ın orta alandaki en önemli isimlerinden Atiba Hutchinson cezalı duruma düştü. Kanadalı yıldız, Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

HAKEM SONUCA ETKİ ETTİ!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray maçının ardından hakem Cüneyt Çakır'a yüklendi. Kocadağ, "Hakem tüm takdir haklarını Beşiktaş'ın aleyhinde kullandı ve sonuca etki etti" dedi. Kocadağ ayrıca, "Şampiyonluğu yıka yıka alacağız" diye konuştu.