Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi sonrası hakemleri hedef aldı. Yalçın, Galatasaray'ın 3. golünden önce verilen karar komedi. Kenardaki hakemin Atiba'nın pozisyonunda topun çıktığını görmesinin ihtimali yok. Hakem superman galiba" dedi.
ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ
Yalçın maçla ilgili ise şunları söyledi: Oyunun tamamında ortaya iyi bir şey koyamadık. Her maç kazanacağız diye bir kural yok. Derbilerde böyle skorlar olabiliyor. Ligin bitmesine az kaldı. Hemen Salı günü oynanacak Karagümrük maçına hazırlanacağız"