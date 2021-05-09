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    ’dan hakemlere sert eleştiri: Tek kelimeyle komedi!

    Teknik Direktörü , derbisi sonrası hakemleri hedef aldı. Yalçın, Galatasaray’ın 3. golünden önce verilen karar komedi. Kenardaki hakemin Atiba’nın pozisyonunda topun çıktığını görmesinin ihtimali yok. Hakem superman galiba” dedi.

    Tek kelimeyle komedi!

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi sonrası hakemleri hedef aldı. Yalçın, Galatasaray'ın 3. golünden önce verilen karar komedi. Kenardaki hakemin Atiba'nın pozisyonunda topun çıktığını görmesinin ihtimali yok. Hakem superman galiba" dedi.

    ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ


    Yalçın maçla ilgili ise şunları söyledi: Oyunun tamamında ortaya iyi bir şey koyamadık. Her maç kazanacağız diye bir kural yok. Derbilerde böyle skorlar olabiliyor. Ligin bitmesine az kaldı. Hemen Salı günü oynanacak Karagümrük maçına hazırlanacağız"

        REAKSİYON VERECEĞİZ


        "Takım olarak bu noktaya kadar iyi bir şekilde geldik. Bundan sonrası için de reaksiyon verecek güce sahibiz ve bunu da yapacağız. Ligin hala lideriyiz ve öndeyiz. Kimsenin en iyisini yapacağımızdan şüphesi olmasın. Biz Beşiktaş'ız. Son ana kadar formamı için savaşacağız"

        11 YIL SONRA GELEN PENALTI
        Galatasaray karşısında dün 42. dakikada penaltıdan Ghezzal ile golü bulan Beşiktaş, tam 11 yıllık aranın ardından Sarı-Kırmızılılar'a karşı deplasmanda penaltı kullandı. Beşiktaş, böylelikle Galatasaray'a karşı Türk Telekom Stadı'ndaki ilk penaltı golünü atmış oldu.

            RYAN DONK DENİZLİ'YE CEZALI
            Cimbom'un Beşiktaş ile oynadığı derbide yaptırdığı penaltı sonrası sarı kart gören Ryan Donk cezalı duruma düştü. Tecrübeli stoper Galatasaray'ın önümüzdeki hafta oynayacağı Denizli maçında forma giyemeyecek.

            PENALTI TARTIŞMASI
            Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği iki penaltı kararı çok tartışıldı. Çakır ilk olarak VAR uyarısıyla 40. dakikada Atiba ile Donk arasındaki mücadele için Beşiktaş lehine penaltı çaldı. Bu karara Galatasaray cephesi uzun süre itirazda bulundu. 45. dakikada ise Cüneyt Çakır, Falcao ile Atiba arasındaki mücadelede Galatasaray lehine beyaz noktayı gösterdi. Bu kez de Siyah-Beyazlılar penaltı kararına isyan etti.

            ATIBA SARI KART CEZALISI
            Beşiktaş'ın orta alandaki en önemli isimlerinden Atiba Hutchinson cezalı duruma düştü. Kanadalı yıldız, Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

            HAKEM SONUCA ETKİ ETTİ!
            Beşiktaş             Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray maçının ardından hakem Cüneyt Çakır'a yüklendi. Kocadağ, "Hakem tüm takdir haklarını Beşiktaş'ın aleyhinde kullandı ve sonuca etki etti" dedi. Kocadağ ayrıca, "Şampiyonluğu yıka yıka alacağız" diye konuştu.
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