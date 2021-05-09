Galatasaray - Beşiktaş derbisindeki penaltı kararları doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı

Karşılaşmada hem Beşiktaş hem de Galatasaray lehine penaltı kararı verildi.

PEŞ PEŞE 2 PENALTI

Maçın ilk yarısında tartışmalı 2 penaltı kararı çıktı. 40. dakikada Donk Atiba'yı düşürdü, Cüneyt Çakır VAR'da izledikten sonra penaltı kararı verdi.

45. dakikada ise bu kez Atiba Falcao'yu ceza sahasın içinde düşürdü. Çakır tereddüt etmeden beyaz noktayı gösterdi.