RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray - Beşiktaş derbisindeki penaltı kararları doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada hem Beşiktaş hem de Galatasaray lehine penaltı kararı verildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, dev derbide verilen penaltı kararlarını yorumladı. Toroğlu, "Beşiktaş'ın penaltısı penaltı. Donk Atiba'nın ayağına resmen basıyor. Galatasaray'ın penaltısını Cüneyt çok net verdi, ona bir bakmak lazım" değerlendirmesini yaptı. İşte Toroğlu'nun o açıklamaları ve dev derbiden ekrana yansımayan kareler...

09.05.2021 00:26 - Son Güncelleme: 09.05.2021 00:36
Galatasaray - Beşiktaş derbisindeki penaltı kararları doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Galatasaray'ın golleri Babel, Falcao ve Arda'dan gelirken Beşiktaş'ın tek golü Ghezzal'dan geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray - Beşiktaş derbisindeki penaltı kararları doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı

Karşılaşmada hem Beşiktaş hem de Galatasaray lehine penaltı kararı verildi.

PEŞ PEŞE 2 PENALTI

Maçın ilk yarısında tartışmalı 2 penaltı kararı çıktı. 40. dakikada Donk Atiba'yı düşürdü, Cüneyt Çakır VAR'da izledikten sonra penaltı kararı verdi.

45. dakikada ise bu kez Atiba Falcao'yu ceza sahasın içinde düşürdü. Çakır tereddüt etmeden beyaz noktayı gösterdi.

Galatasaray - Beşiktaş derbisindeki penaltı kararları doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, dev derbide verilen penaltı kararlarını yorumladı.

Toroğlu, "Galatasaray Beşikaş'a pas yatırmadı. İyi oynadı. Beşiktaş'ın penaltısı penaltı bence, ayağına basma var. Ama Galatasaray'ın penaltısına bakmak lazım, Cüneyt Çakır çok net verdi penaltıyı..." ifadelerini kullandı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisindeki penaltı kararları doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı

Beşiktaş Galatasaray maçından ekrana yansımayan kareler...

Galatasaray - Beşiktaş derbisindeki penaltı kararları doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı