Galatasaray - Beşiktaş derbisindeki penaltı kararları doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı
Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada hem Beşiktaş hem de Galatasaray lehine penaltı kararı verildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, dev derbide verilen penaltı kararlarını yorumladı. Toroğlu, "Beşiktaş'ın penaltısı penaltı. Donk Atiba'nın ayağına resmen basıyor. Galatasaray'ın penaltısını Cüneyt çok net verdi, ona bir bakmak lazım" değerlendirmesini yaptı. İşte Toroğlu'nun o açıklamaları ve dev derbiden ekrana yansımayan kareler...
09.05.2021 00:26
- Son Güncelleme: 09.05.2021 00:36
Karşılaşmada hem Beşiktaş hem de Galatasaray lehine penaltı kararı verildi.
PEŞ PEŞE 2 PENALTI
Maçın ilk yarısında tartışmalı 2 penaltı kararı çıktı. 40. dakikada Donk Atiba'yı düşürdü, Cüneyt Çakır VAR'da izledikten sonra penaltı kararı verdi.
45. dakikada ise bu kez Atiba Falcao'yu ceza sahasın içinde düşürdü. Çakır tereddüt etmeden beyaz noktayı gösterdi.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, dev derbide verilen penaltı kararlarını yorumladı.
Toroğlu, "Galatasaray Beşikaş'a pas yatırmadı. İyi oynadı. Beşiktaş'ın penaltısı penaltı bence, ayağına basma var. Ama Galatasaray'ın penaltısına bakmak lazım, Cüneyt Çakır çok net verdi penaltıyı..." ifadelerini kullandı.