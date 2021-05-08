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    • 09.05.2021 00:02
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    Teknik Direktörü 'dan maçı sonrası hakeme tepki: Süperman herhalde oradan gördüğüne göre

    'in 40. haftasında sahasında 'ı ağırladı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı 3-1 kazandı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü hakeme tepki gösterdi. Yalçın, "Kenki hakemin oradaki topun çıkıp, çıkmadığının görme ihtimali yok. Biz diyoruz ki senin görme ihtimalin yok. Ben öyle gördüm diyor. Süperman herhalde oradan gördüğüne göre." ifadelerini kullandı.

    Sergen'den hakeme süperman göndermesi!

    Süper Lig'in 40. haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

    Galatasaray'ın golleri Babel, Falcao ve Arda'dan gelirken Ghezzal'dan geldi.

    Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakeme tepki gösterdi.

    Yalçın'ın açıklaması şu şekilde:
    Oyun istediğimiz gibi olmadı. Savunmada yaptığımız hatalar ve pas hataları vardı. İyi bir gece olmadı bizim için. Her maç kazanacağız diye bir kural yok. Kısa bir zaman kaldı sezonun bitmesine.

    "BU MAÇLA FAZLA KAFAMIZI KURCALAYAMAYIZ"
    Bu maçla fazla kafamızı kurcalayamayız. Hemen salı ve hafta sonu oynanacak maçlara bakacağız. Şapkamızı önümüze koyup, hatalarımıza bakacağız.

        "SÜPERMAN HERHALDE ORADAN GÖRDÜĞÜNE GÖRE"
        Bu bir komedi. Kenardaki hakemin oradaki topun çıkıp, çıkmadığının görme ihtimali yok. Biz diyoruz ki senin görme ihtimalin yok. Ben öyle gördüm diyor. Süperman herhalde oradan gördüğüne göre. Cüneyt Çakır'ın yan hakemini tebrik ediyorum.

        Cüneyt Çakır'ı da tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum Avrupa Şampiyonası'nda... Konuşulacak çok şey var ama sezonun bitmesini bekliyorum.

        Sakatlardan sadece NKoudou dönebilir. Diğerlerinin döneceğini zannetmiyorum.

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        Haberler Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Galatasaray maçı sonrası hakeme tepki: Süperman herhalde oradan gördüğüne göre