Süper Lig'in 40. haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
Galatasaray'ın golleri Babel, Falcao ve Arda'dan gelirken Ghezzal'dan geldi.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakeme tepki gösterdi.
Yalçın'ın açıklaması şu şekilde:
Oyun istediğimiz gibi olmadı. Savunmada yaptığımız hatalar ve pas hataları vardı. İyi bir gece olmadı bizim için. Her maç kazanacağız diye bir kural yok. Kısa bir zaman kaldı sezonun bitmesine.
"BU MAÇLA FAZLA KAFAMIZI KURCALAYAMAYIZ"
Bu maçla fazla kafamızı kurcalayamayız. Hemen salı ve hafta sonu oynanacak maçlara bakacağız. Şapkamızı önümüze koyup, hatalarımıza bakacağız.