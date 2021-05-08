Yalçın'ın açıklaması şu şekilde:

Oyun istediğimiz gibi olmadı. Savunmada yaptığımız hatalar ve pas hataları vardı. İyi bir gece olmadı bizim için. Her maç kazanacağız diye bir kural yok. Kısa bir zaman kaldı sezonun bitmesine.