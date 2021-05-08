



56'ncı dakikada Marcao'nun pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Saracchi ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ersin gole izin vermedi.



67'nci dakikada hızla rakip sahaya geçen Atiba pasını Larin'e verdi. Larin bekletmeden sağ taraftaki Ghezzal'ı gördü. Bu oyuncunun sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı.



76'ncı dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Rosier'den seken topta Emre Kılınç baskı yaparak kaptı. Ceza sahasına giren Emre, kaleci Ersin'den sıyrıldıktan sonra içeri çevirdi. Arda Turan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-1.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.