Süper Lig'in 40. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray Babel, Falcao ve Arda Turan'ın golleriyle maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Beşiktaş'ın tek golünü ilk yarının son dakikalarında Rachid Ghezzal penaltıdan kaydetmişti. Ligde şampiyonluk düğümünü çözmesi beklenen derbi maçı, Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte zirve yarışında işleri iyice kızıştırdı.
Beşiktaşla arasındaki puan farkını 3'e indiren sarı-kırmızılılar, 78 puana yükselmeyi başardı. Beşiktaş ise 81 puanda kaldı.
Ligin son iki haftasında Beşiktaş, Karagümrük ve Göztepe ile oynayacakken, Galatasaray, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.