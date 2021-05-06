Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.05.2021 22:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2021 22:21
    ABONE OL

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu! Pınar Karşıyaka...

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde yarı finale çıkan takımlar belli oldu. Yarı finalde -Pınar Karşıyaka ve - maçları oynanacak.

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu! Pınar Karşıyaka...

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde yarı finale çıkan takımlar belli oldu.

    Rusya'nın Nihny Novgorod kentinde dün Pınar Karşıyaka ve İspanyol 'nın yarı final vizesi aldığı organizasyonda bugün de Fransa temsilcisi ile son şampiyon İspanyol yarı finale kaldı.

    Yarı finalde yarın saat 19.00'da Casademont Zaragoza-Pınar Karşıyaka ve saat 21.30'da Hereda San Pablo Burgos-SIG Strasbourg maçları oynanacak.

    Yarınki müsabakaları kazananlar 9 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da final mücadelesine çıkacak. Kaybedenler ise aynı gün saat 16.00'da üçüncülük için karşılaşacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Koronavirüste son durum
    Haberler Spor FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu! Pınar Karşıyaka...