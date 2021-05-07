

EN GEÇ HAZİRAN AYI İÇERİSİNDE YAPILACAKTIR

Hürriyet'in haberine göre, başkan adaylarının da tepki gösterdiği bu karar sonrası, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır'' ifadelerine yer verdi.

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