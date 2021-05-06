Şu anda Galatasaray'da kaotik bir ortam var. Buradan Galatasaray camiasına ve Fatih Terim'e sesleniyorum. Hocam ne yap et bir yıl daha devam et sakın görevi bırakma. Senin Divan Kurulu'nun bir üyesi olarak şu anda Galatasaray futbol takımının başında bir yıl devam etmen gerekiyor. Maalesef seçim iptal edildi ne zaman yapılacağı konusunda da henüz bir netlik yok.