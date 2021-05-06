Galatasaray'da önümüzdeki günlerde yapılacak başkanlık seçimlerinde, mevcut başkan Mustafa Cengiz aday olmayacağını açıkladı.
İşte Mustafa Cengiz'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama
Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm.
ABDURRAHİM ALBAYRAK SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLAMIŞTI
Sarı-kırmızılı kulüpten dün yapılan açıklamaya göre 29 Mayıs'ta yapılması gereken seçimli genel kurul 'tam kapanma' şartları nedeniyle sürecin tamamlanamayacağından ileri bir tarihe ertelenmişti. Başkan adayları ve yönetim kurulu üyeleri bu duruma tepki gösterirken Abdurrahim Albayrak da konuya dair bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı seçimin haziran ayında yapılacağını duyurdu.