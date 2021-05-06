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SON DAKİKA
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    • Spor
    • 06.05.2021 17:18
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    • 06.05.2021 17:35
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    SON DAKİKA! 'da 'den adaylık açıklaması

    Son dakika haberine göre 'da önümüzdeki günlerde yapılacak başkanlık seçimlerinde, mevcut başkan aday olmayacağını açıkladı.

    Galatasaray'da önümüzdeki günlerde yapılacak başkanlık seçimlerinde, mevcut başkan Mustafa Cengiz aday olmayacağını açıkladı.

    İşte Mustafa Cengiz'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama
    Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm.

    ABDURRAHİM ALBAYRAK SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLAMIŞTI
    Sarı-kırmızılı kulüpten dün yapılan açıklamaya göre 29 Mayıs'ta yapılması gereken seçimli genel kurul 'tam kapanma' şartları nedeniyle sürecin tamamlanamayacağından ileri bir tarihe ertelenmişti. Başkan adayları ve yönetim kurulu üyeleri bu duruma tepki gösterirken Abdurrahim Albayrak da konuya dair bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı seçimin haziran ayında yapılacağını duyurdu.



        Twitter hesabından bir paylaşım yapan Albayrak'ın açıklaması şöyle: "Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüz olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır."

        GALATASARAY'IN ESKİ BAŞKAN ADAYINDAN FATİH TERİM'E ÇAĞRI
        Galatasaray'da Genel Kurul'un önemli isimlerinden Ahmet Özdoğan konuyla ilgili Takvim'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daha önce Mustafa Cengiz yönetiminin Genel Kurul kararını mahkemeye taşımasının ardından Genel Kurul'un verdiği kararı savunan Özdoğan "O zaman Genel Kurul kararını hain ilan edenler şimdi yönetimden istifa ediyoruz diyorlar, açıklama yapıyorlar.

        Şu anda Galatasaray'da kaotik bir ortam var. Buradan Galatasaray camiasına ve Fatih Terim'e sesleniyorum. Hocam ne yap et bir yıl daha devam et sakın görevi bırakma. Senin Divan Kurulu'nun bir üyesi olarak şu anda Galatasaray futbol takımının başında bir yıl devam etmen gerekiyor. Maalesef seçim iptal edildi ne zaman yapılacağı konusunda da henüz bir netlik yok.
            Tam kapanma uzayacak mı? Son dakika açıklaması geldi
            Haberler Spor SON DAKİKA! Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması