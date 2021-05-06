Galatasaray'da seçim krizi yaşanıyor! Sarı-kırmızılı kulüpten dün yapılan açıklamaya göre 29 Mayıs'ta yapılması gereken seçimli genel kurul 'tam kapanma' şartları nedeniyle sürecin tamamlanamayacağından ileri bir tarihe ertelenmişti.
Başkan adayları ve yönetim kurulu üyeleri bu duruma tepki gösterirken Abdurrahim Albayrak da konuya dair bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı seçimin haziran ayında yapılacağını duyurdu.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Albayrak'ın açıklaması şöyle: "Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüz olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır."
Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır.— Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) May 6, 2021
SEÇİM İPTAL SÜRECİ NASIL OLDU?
Galatasaray'ın yapılıp yapılmayacağı merak konusu olan seçimli genel kurulu iptal edildi. Sarı- kırmızılı kulüpten dün yapılan açıklamada, 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edildiği duyuruldu.