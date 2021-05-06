



Twitter hesabından bir paylaşım yapan Albayrak'ın açıklaması şöyle: "Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüz olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır."

Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır. — Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) May 6, 2021

SEÇİM İPTAL SÜRECİ NASIL OLDU?

Galatasaray'ın yapılıp yapılmayacağı merak konusu olan seçimli genel kurulu iptal edildi. Sarı- kırmızılı kulüpten dün yapılan açıklamada, 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edildiği duyuruldu.