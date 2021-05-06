Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.05.2021 14:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2021 14:54
    ABONE OL

    Son dakika: İkinci Başkanı seçim tarihi verdi!

    'da adeta seçim krizi yaşanıyor! Son dakika haberine göre Galatasaray İkinci Başkanı , dün iptal edilen seçimli genel kurulun en geç haziran ayında yapılacağını duyurdu!

    Abdurrahim Albayrak seçim tarihi verdi!

    Galatasaray'da seçim krizi yaşanıyor! Sarı-kırmızılı kulüpten dün yapılan açıklamaya göre 29 Mayıs'ta yapılması gereken seçimli genel kurul 'tam kapanma' şartları nedeniyle sürecin tamamlanamayacağından ileri bir tarihe ertelenmişti.



    Başkan adayları ve yönetim kurulu üyeleri bu duruma tepki gösterirken Abdurrahim Albayrak da konuya dair bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı seçimin haziran ayında yapılacağını duyurdu.



    Twitter hesabından bir paylaşım yapan Albayrak'ın açıklaması şöyle: "Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüz olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır."

    SEÇİM İPTAL SÜRECİ NASIL OLDU?
    Galatasaray'ın yapılıp yapılmayacağı merak konusu olan seçimli genel kurulu iptal edildi. Sarı- kırmızılı kulüpten dün yapılan açıklamada, 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edildiği duyuruldu.

        Ülkemizde 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar tam kapanma uygulandığı hatırlatılarak, adayların başvuru tarihinin (7 Mayıs) bu süre içine denk geldiği belirtildi. "17 Mayıs'tan sonra hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği de bilinmemektedir" denilen açıklama şöyle tamamlandı:

        Seçimli toplantının tüzük hükümlerine uygun gerçekleşememe ihtimalleri de dikkate alınarak, 17 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak seçimin, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmesi üzere iptaline karar verilmiştir." denildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bomba iddia! Gates Vakfı'nda çalışan Çinli kadın...
        Haberler Spor Son dakika: Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak seçim tarihi verdi!