Avrupa Süper Ligi ile ilgili bomba iddia: Katılan takımlara men cezası yolda

AYRILANLARA DAHA HAFİF CEZALAR VERİLECEK

UEFA'nın, Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılan kulüpler olan Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham ve Inter ile görüşmelerini sürdürdüğü ve söz konusu kulüplere daha hafif cezalar vereceği ifade edildi.

REAL MADRID, BARCELONA, JUVENTUS'A MEN CEZASI GELEBİLİR! MILAN DA RİSKLİ

Diğer 8 kulüp, yaptıkları resmi açıklamalarla Avrupa Süper Ligi'nden ayrılma kararı aldıklarını duyurmuşlardı. Juventus ve Milan ise ayrılma kelimesini kullanmadan, gelen tepkileri anlayışlı karşıladıklarını belirten açıklamalar yapmıştı. Real Madrid ve Barcelona ise ikinci bir açıklama yapmadı. UEFA'nın Real Madrid, Juventus ve Barcelona'ya ağır bir yaptırım hazırlığında olduğu, bu cezanın iki yıl Avrupa kupalarından men cezasına kadat gidebileceği ESPN'in haberinde yer aldı. Milan'ın ise daha hafif bir yaptırımla kurtulabileceği kaydedildi.