Avrupa Süper Ligi ile ilgili bomba iddia: Katılan takımlara men cezası yolda

Avrupa Süper Ligi, 18 Nisan gecesi resmen başlayıp, 20 Nisan akşamı çatırdayıp 21 Nisan günü de resmen rafa kaldırılmıştı. Böyle bir deneme ilerleyen yıllarda ne yeniden yapılır mı bilmiyoruz. Real Madrid, Barcelona ve Juventus projenin devamlılığını isterken diğer kulüpler(özellikle İngiliz kulüpler) hem taraftardan hem de ülke hükümetlerinden gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.
ESPN DUYURDU: UEFA YAPTIRIMLARINI HAZIRLIYOR
Avrupa Süper Ligi fırtınasının üzerinden iki hafta geçtikten sonra UEFA'nın bu oluşuma katılan 12 kulüple ilgili yaptırım görüşmeleri yaptığı belirtildi. ESPN'in haberine göre UEFA, Avrupa Süper Ligi veya buna benzer farklı bir girişimin tekrarlanmasının önüne geçmek için sert yaptırımlar uygulayacak.
AYRILANLARA DAHA HAFİF CEZALAR VERİLECEK
UEFA'nın, Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılan kulüpler olan Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham ve Inter ile görüşmelerini sürdürdüğü ve söz konusu kulüplere daha hafif cezalar vereceği ifade edildi.
REAL MADRID, BARCELONA, JUVENTUS'A MEN CEZASI GELEBİLİR! MILAN DA RİSKLİ
Diğer 8 kulüp, yaptıkları resmi açıklamalarla Avrupa Süper Ligi'nden ayrılma kararı aldıklarını duyurmuşlardı. Juventus ve Milan ise ayrılma kelimesini kullanmadan, gelen tepkileri anlayışlı karşıladıklarını belirten açıklamalar yapmıştı. Real Madrid ve Barcelona ise ikinci bir açıklama yapmadı. UEFA'nın Real Madrid, Juventus ve Barcelona'ya ağır bir yaptırım hazırlığında olduğu, bu cezanın iki yıl Avrupa kupalarından men cezasına kadat gidebileceği ESPN'in haberinde yer aldı. Milan'ın ise daha hafif bir yaptırımla kurtulabileceği kaydedildi.