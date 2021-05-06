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Fatih Terim ile Sergen Yalçın arasındaki 6. randevu! 3 puana kim daha yakın?

Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 67. kez derbide görev yapacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 6. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın daha önce Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ın başında, Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 5 maça çıktı. Peki iki hocanın derbi karnesi nasıl? 3 puana Fatih Terim mi Sergen Yalçın mı daha yakın? İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi dikkat çeken istatistikler.

AA
06.05.2021 09:37 - Son Güncelleme: 06.05.2021 09:41
Fatih Terim ile Sergen Yalçın arasındaki 6. randevu! 3 puana kim daha yakın?

Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 67. kez derbide görev yapacak.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 66 müsabaka oynadı.

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Fatih Terim ile Sergen Yalçın arasındaki 6. randevu! 3 puana kim daha yakın?

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 67 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 24 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü.

Fatih Terim ile Sergen Yalçın arasındaki 6. randevu! 3 puana kim daha yakın?

BEŞİKTAŞ KARŞISINDA 33 DERBİ
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş ile daha önce 33 maçta karşı karşıya geldi.

Fatih Terim ile Sergen Yalçın arasındaki 6. randevu! 3 puana kim daha yakın?

Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanırken, 13'ünde berabere kaldı, 8'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fatih Terim ile Sergen Yalçın arasındaki 6. randevu! 3 puana kim daha yakın?

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 33 derbide ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.