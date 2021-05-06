Fatih Terim ile Sergen Yalçın arasındaki 6. randevu! 3 puana kim daha yakın?
Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 67. kez derbide görev yapacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 6. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın daha önce Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ın başında, Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 5 maça çıktı. Peki iki hocanın derbi karnesi nasıl? 3 puana Fatih Terim mi Sergen Yalçın mı daha yakın? İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi dikkat çeken istatistikler.
06.05.2021 09:37
- Son Güncelleme: 06.05.2021 09:41
Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 67. kez derbide görev yapacak.
Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 66 müsabaka oynadı.