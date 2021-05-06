Fatih Terim ile Sergen Yalçın arasındaki 6. randevu! 3 puana kim daha yakın?

Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 67. kez derbide görev yapacak.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 66 müsabaka oynadı.