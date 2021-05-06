DENİZLİSPORLU FUTBOLCULAR DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Süper Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşen ilk takım Denizlispor olmuştu. Gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan yeşil siyahlılar, Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olurken şehirde büyük bir üzüntü yaşanmıştı. Karşılaşmanın ardından ise ev sahibi takım futbolcularının görüntüleri Denizlisporlu taraftarlar tarafından tepki çekti. Denizlispor'da 90 dakika bitiminde oyuncuların rakip oyuncular ve hakemle şakalaştıkları görüntüler yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı. Sosyal medyada futbolcuların fotoğraflarını paylaşan taraftarlar sert eleştirilerde bulundu.



MUSTAFA YUMLU'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Çaykur Rizespor'a sahasında 1-0 yenilerek Süper Lig'den düşen Yukatel Denizlispor'da bazı futbolcuların maçın ardından ortaya çıkan görüntüleri, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelmişti. Başta Mustafa Yumlu olmak üzere Sakıb Aytaç ve Sagal'ın maçtan sonraki gülümseyen kareleri yeşil-siyahlı taraftarların tepkisini çekmişti. Konu ile ilgili olarak Mustafa Yumlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve yapılan eleştirilere tepki göstermişti.

"BİR ANLIK GÖRÜNTÜNÜN KARALAMA KAMPANYASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ÜZÜNTÜMÜ KATMERLEDİ"

"Resmi olarak küme düştüğümüz Rizespor müsabakası sonunda küme düşmüş olmanın verdiği üzüntü ve hayal kırıklığı içerisinde soyunma odasına giderken hüznümü gören, bir dönem Denizlispor'da da birlikte görev yaptığımız rakip takımın yardımcı hocasının seslenmesi üzerine döndüm ve birbirimize sarıldık. Hocam bana teselli verdi. Bu diyaloğa ait bir anlık görüntünün hakkımda karalama kampanyasına dönüştürülmesi üzüntümü katmerledi. Yetiştiğim futbol kültürü bana en başta formanın hakkını vermeyi ve ekmeğe sadakati öğretti. Yaklaşık 15 yıllık profesyonel futbolculuğumda bu düsturdan hiç ayrılmadım.