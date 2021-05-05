Şampiyonlar Ligi yine heyecan dozu yüksek bir maça sahne oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Chelsea sahasında Real Madrid'i konuk ediyor.

Karşılaşmayı kazanan finalde Manchester City ile karşılaşacak. Devler Ligi'nde final 29 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

CHELSEA-REAL MADRİD | CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Chelsea: Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell, Mount, Havertz, Werner.

Real Madrid: Courtois, Nacho,Ramos, Militao, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Hazard, Vinicius, Benzema.