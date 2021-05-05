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    • 05.05.2021 21:45
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    • 05.05.2021 21:58
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    - | Şamiyonlar Ligi maçı CANLI ANLATIM İZE

    UEFA yarı finalinde sahasında 'i konuk ediyor. Maçın galibi final için İstanbul biletini kapacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Chelsea - Real Madrid | CANLI

    yine heyecan dozu yüksek bir maça sahne oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sahasında 'i konuk ediyor.

    Karşılaşmayı kazanan finalde Manchester City ile karşılaşacak. Devler Ligi'nde final 29 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

    Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    CHELSEA-REAL MADRİD | CANLI ANLATIM

    İLK 11'LER
    Chelsea: Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell, Mount, Havertz, Werner.

    Real Madrid: Courtois, Nacho,Ramos, Militao, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Hazard, Vinicius, Benzema.

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