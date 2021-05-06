Erol Bulut sürprizi! Fenerbahçe'nin sözleşmesini tek taraflı feshederek görevine son verdiği teknik direktör Erol Bulut flaş bir karara imza atmak üzere. Genç çalıştırıcının yeni adresi netleşti.
FENERBAHÇE'DE BEKLENENİ VEREMEDİ
Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor ile yakaladığı başarı sonrası Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine getirilen Erol Bulut, Sarı Lacivertli takımda beklenen performansı sergilyemedi.
ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA GERİDE KALDI
Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe özellikle Kadıköy'de kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışının gerisinde kaldı. Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de Erol Bulut döneminde Kadıköy'de kaybedilen puanların üzüntüsü yaşanıyor.
YOLLAR AYRILDI
Alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe kulübü Erol Bulut'un sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır." denilmişti.
AEK İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ
Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut ile Yunanistan AEK takımının ilgilendiği iddia edilmişti. Yunanistan'da yayın yapan Gazzetta adlı internet sitesi AEK'nın yeni teknik direktör adayları arasında Erol Bulut'un da yer aldığını iddia etmişti.