Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.05.2021 10:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2021 10:02
    ABONE OL

    'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu!

    'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiği Erol Bulut sürpriz bir karara imza atmak üzere! Genç teknik adamın yeni adresi netleşmeye başladı. Bulut, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 34 resmi maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. 'de 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Bulut, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşamıştı.

    Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu!

    Erol Bulut sürprizi! Fenerbahçe'nin sözleşmesini tek taraflı feshederek görevine son verdiği teknik direktör Erol Bulut flaş bir karara imza atmak üzere. Genç çalıştırıcının yeni adresi netleşti.


    FENERBAHÇE'DE BEKLENENİ VEREMEDİ
    Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor ile yakaladığı başarı sonrası Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine getirilen Erol Bulut, Sarı Lacivertli takımda beklenen performansı sergilyemedi.

    ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA GERİDE KALDI
    Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe özellikle Kadıköy'de kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışının gerisinde kaldı. Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de Erol Bulut döneminde Kadıköy'de kaybedilen puanların üzüntüsü yaşanıyor.


    YOLLAR AYRILDI
    Alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe kulübü Erol Bulut'un sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır." denilmişti.

    AEK İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ
    Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut ile Yunanistan AEK takımının ilgilendiği iddia edilmişti. Yunanistan'da yayın yapan Gazzetta adlı internet sitesi AEK'nın yeni teknik direktör adayları arasında Erol Bulut'un da yer aldığını iddia etmişti.


        SÜPER LİG'DE KALIYOR!
        Erol Bulut ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç teknik direktör Süper Lig'de kalıyor! Erol Bulut'un Süper Lig ekibiyle görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. İşte detaylar...

        GAZİANTEP FK'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
        Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da Başkan Mehmet Büyükekşi sezon sonu görevi bırakacak. Başkan Vekili Cevdet Akinal'ın gelecek sezon yeni başkan olacağı öğrenildi.


        SA PINTO'NUN GÖREVİNE SON VERİLECEK
        Başkan Mehmet Büyükekşi'nin görevi bırakmasının ardından Teknik direktör Sa Pinto gönderilecek. Sa Pinto kalan 3 maçta görev yaptıktan sonra yollar ayrılacak.

        ÖNCELİK EROL BULUT VE OKAN BURUK
        Fanatik'te yer alan habere göre Gaziantep FK'da teknik direktör için girişimler ise başladı. Öncelik Okan Buruk ve Erol Bulut... Bu iki isimden olumlu cevap alınamazsa Bülent Korkmaz ile görüşülecek. Güney ekibinin kısa süre içinde teknik direktör olayını çözüme kavuşturması bekleniyor.

        İLK GÖRÜŞME EROL BULUT'LA!
        Gaziantep FK'da önce Erol Bulut ile görüşme gerçekleştirilecek. Erol Bulut'tan sonuç alınamazsa Okan Buruk'a yönelecek olan Güney ekibi Buruk'tan da olumlu geri dönüş alamazsa son olarak Bülent Korkmaz ile görüşme gerçekleştirecek.


        EROL BULUT HENÜZ KARARINI VERMEDİ
        Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Yunanistan'ın AEK takımı ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edilen Erol Bulut'un Türkiye'de takım çalıştırma konusunda henüz son kararını vermediği ifade edildi.

        KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇINI TAKİP ETMİŞTİ
        Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında oynanan Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını tribünden takip etmişti. Daha önce Alanyaspor'u da çalıştırmış olan Bulut, protokol tribününde bulunan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve turuncu-yeşilli yöneticilerle sohbet etmişti.



            AÇIKLAMA YAPMADI
            Erol Bulut'un bu karşılaşmayı tribünden takip etmesi Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor iddialarını gündeme getirmişti. Erol Bulut bu konuya ilişkin açıklama yapmadı.

            EROL BULUT'UN FENERBAHÇE KARNESİ
            Erol Bulut, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 34 resmi maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Süper Lig'de 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Bulut, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Fenerbahçeli yöneticiden flaş kural hatası açıklaması
            Haberler Spor Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu!