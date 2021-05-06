ÖNCELİK EROL BULUT VE OKAN BURUK

Fanatik'te yer alan habere göre Gaziantep FK'da teknik direktör için girişimler ise başladı. Öncelik Okan Buruk ve Erol Bulut... Bu iki isimden olumlu cevap alınamazsa Bülent Korkmaz ile görüşülecek. Güney ekibinin kısa süre içinde teknik direktör olayını çözüme kavuşturması bekleniyor.



İLK GÖRÜŞME EROL BULUT'LA!

Gaziantep FK'da önce Erol Bulut ile görüşme gerçekleştirilecek. Erol Bulut'tan sonuç alınamazsa Okan Buruk'a yönelecek olan Güney ekibi Buruk'tan da olumlu geri dönüş alamazsa son olarak Bülent Korkmaz ile görüşme gerçekleştirecek.