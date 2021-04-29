Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, Koç'un başkanlığa geldiği günden beri başarıya hasret kaldı.

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunan Fenerbahçe Alanyaspor karşısında ağır yara aldı.

Deplasmanda Alanya ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe sezon bitimine 5 maç kala Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı.

PUAN KAYIPLARI FAZIL SAY'I RAMBO OKANA ÇEVİRDİ

Sakin tavırları ve üstten bakan üslubuyla bilinen Fazıl Say geçtiğimiz haftalarda Trabzonspor-Fenerbahçe maçında verdiği görüntüyle sosyal medyanın diline düşmüştü. Say Samatta'nın kaçırdığı gole sinirlenmiş ve ekrana minder sallamıştı.

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Say Alanya'da yaşanan puan kaybının ardından Twitter'dan peş peşe paylaşımlar yaptı.

Kötü gidişi eleştiren Say, Fenerbahçe ve Ali Koç'a da kendince önerilerde bulundu.

Say'ın sosyal medyada gündem olan paylaşımları şu şekilde:

Basketde ve futbolda"tam kapanma" kabusu oldu bize. İyi olurdu zevkli ve umut dolu müsabakalar seyretseydik. İkisinde de "kalibre ve vizyon eksikliği" ve "kendi kendine yenilmece".. "Sıkıntı yönetimdedir" demek basitlik olur.

Ligde 1.lik mucize. 2.lik bile şansa kalır.

Basket ile ilgili düşüncem; biz her şeyi "en konsantre" "en inatçı" şekikde yapsaydık, belki bir şansımız olurdu. Belki zevkli bir playoff olurdu.Ama öyle bir ruh oluşmamışdı. "Kendi hatalarına" yenilirsen "senden zaten üstün" bir takıma yenilmen kaçınılmaz olur.

Futbol ile ilgili düşüncem ise; öncelikle Atatürkçü bir kulüptür.Fenerbahçe Atatürkçüdür nokta! Her hangi bir soru işareti bile olmamalı bu konuda.her hangi bir kişinin geçmişi filan soru işareti olmamalı. Ali Koç'un özünde ; ilk ve tek hatasıydı bu konu..

Ben Ali Koç'u desteklemeye devam edeceğim. Yakışıyor da, inanıyor da...En çok onun kahrolduğunu, çaresizlik içinde çözümler aradığını hissediyorum... Artık ne diyeyim? Önümüzdeki yıllar bizim yıllarımız olsun.

Konu Alanya maçı değil. Başından beri bu işi iyi bulmadık...