Fenerbahçe'nin kötü gidişatı dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ı çileden çıkartıyor. Monşerliğiyle bilinen Say'ın içinden takımın kötü gidişatıyla içinden adeta bambaşka bir insan çıktı.

MAÇTAN ÖNCE UMUTLUYDU

Fenerbahçe'nin evinde Gençlerbirliğini ağırlayacağı maç öncesi umutlu olan Fazıl Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu akşam 19.00-20.45 arası şöyle keyifli , neşeli, bol gollü, farklı skor filan, hoş bir zaman geçirmeyi planlıyorum, şu tatsız karantina gününde, şöyle biraz kızdıklarımızı da affedeceğimiz.. bu basit dileğimiz de sorun olmaz değil mi?)) @Fenerbahce" ifadelerini kullandı.