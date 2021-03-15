Fenerbahçe'nin kötü gidişatı dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ı çileden çıkartıyor. Monşerliğiyle bilinen Say'ın içinden takımın kötü gidişatıyla içinden adeta bambaşka bir insan çıktı.
MAÇTAN ÖNCE UMUTLUYDU
Fenerbahçe'nin evinde Gençlerbirliğini ağırlayacağı maç öncesi umutlu olan Fazıl Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu akşam 19.00-20.45 arası şöyle keyifli , neşeli, bol gollü, farklı skor filan, hoş bir zaman geçirmeyi planlıyorum, şu tatsız karantina gününde, şöyle biraz kızdıklarımızı da affedeceğimiz.. bu basit dileğimiz de sorun olmaz değil mi?)) @Fenerbahce" ifadelerini kullandı.
SONUÇ MAĞLUBİYET OLUNCA ÇILDIRDI İSTİFA ÇAĞRISI YAPTI
Sarı-lacivertliler lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilince Fazıl Say da adeta isyan etti ve şunları yazdı "Adam kendi kalesine gol atıyor... neresiyle attı kendü bile anlamamıştır. Bu maçı iman gücüyle alırsın... İstifa!!!"
"ADAM GİBİ TEKNİK DİREKTÖR LAZIM"
En çok Altay'a üzülüyorum.. değerli bir yetenektir. Hüsranla Bitti... koca bir sezon daha.. yazık.... Adam gibi teknik direktör lazım. Adamın yüz ifadesi.. en ufak bir üzüntüsü yok.