Yaptığı açıklamalarla ara ara gündeme gelen Fazıl Say, bu defa sözleriyle değil davranışlarıyla gündemde.
Say'ın dün akşam kaydedilen görüntüleri önceki açıklamalarıyla değerlendirildiğinde çok konuşulacak cinsten.
F.BAHÇE GOL KAÇIRINCA İÇİNDEN BAMBAŞKA BİR SAY ÇIKTI
Genellikle sakin tavırları ve üstten bakan üslubuyla dikkat çeken Fazıl Say, dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında bambaşka bir görüntü çizdi.
Say'ın eşi Ece Dağıstan'ın paylaştığı görüntülerde dünyaca ünlü piyanist son dakikalarda Samatta'nın kaçırdığı gole oldukça sinirleniyor.