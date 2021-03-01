2010'lu yılların başında yaşanan polemikte Say, arabesk müzik için "Arabesk müzik, arabesk yaşam tarzının betimlemesidir. Aydınlığın, çağdaşlığın ve öncülüğün, sanatçılığın sırtına külfettir. Emek karşıtıdır, duyarsızlıktır ve yaratamamaktır! Etik dışı 'yalan dolanla' doludur. Ortadoğu işi, 3. sınıf, acındırmaca, tembellik, yeteneksizlik, rant, çamur, muallaklıklar üzerinden yaşar. Arabesk müziği yapan yapsın! Bu sayfaya tek gık diyeni yukarıdaki sebeplerden hemen atacağım! Türk halkının arabesk yavşaklığından utanıyorum, utanıyorum, utanıyorum!" ifadelerini kullanmıştı.

Orhan Gencebay ise bu sözlere "Fazıl Bey'in bu şekilde konuşması olağanüstü yanlış ve saçmadır hatta. Bu sağlıklı bir ifade olamaz" diyerek karşılık vermişti.