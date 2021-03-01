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    • 01.03.2021 14:35
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    • 01.03.2021 15:07
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    son dakikada gol kaçırınca monşerliği bir kenara bıraktı

    Dünyaca ünlü Türk piyanist , 2010'lu yılların başında müzik için söylediği "yavşaklıktır" ifadeleriyle o dönem tepkilerin hedefinde olmuştu. Davranışları ve yaptığı müzikle sevdasını hissetiren Say, dün akşam ise bambaşka bir görüntü çizdi. - derbisinde Samatta son dakikalarda gol kaçırınca Fazıl Say, arabes müzik için söylediği ifadeleri de unuttu. Batı sakinliğini de bir yana bıraktı. Elindeki yastıkla maçı izlediği ekrana doğru tepkisini doyasıya gösterdi.

    Fazıl Say'ın monşerliği bu kadar

    Yaptığı açıklamalarla ara ara gündeme gelen Fazıl Say, bu defa sözleriyle değil davranışlarıyla gündemde.

    Say'ın dün akşam kaydedilen görüntüleri önceki açıklamalarıyla değerlendirildiğinde çok konuşulacak cinsten.

    F.BAHÇE GOL KAÇIRINCA İÇİNDEN BAMBAŞKA BİR SAY ÇIKTI
    Genellikle sakin tavırları ve üstten bakan üslubuyla dikkat çeken Fazıl Say, dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında bambaşka bir görüntü çizdi.

    Say'ın eşi Ece Dağıstan'ın paylaştığı görüntülerde dünyaca ünlü piyanist son dakikalarda Samatta'nın kaçırdığı gole oldukça sinirleniyor.

        Videoda ses olmazken Say'ın elindeki yastığı ekrana doğru salladığı görülüyor.

        "ARABESK YAVŞAKLIKLIĞINDAN UTANIYORUM"
        Fazıl Say'ın bu görüntülerini görünce elbette arabesk müzik için söylediği "Arabesk yavşaklığından utanıyorum" sözlerini hatırlamamak olmaz.

        2010'lu yılların başında yaşanan polemikte Say, arabesk müzik için "Arabesk müzik, arabesk yaşam tarzının betimlemesidir. Aydınlığın, çağdaşlığın ve öncülüğün, sanatçılığın sırtına külfettir. Emek karşıtıdır, duyarsızlıktır ve yaratamamaktır! Etik dışı 'yalan dolanla' doludur. Ortadoğu işi, 3. sınıf, acındırmaca, tembellik, yeteneksizlik, rant, çamur, muallaklıklar üzerinden yaşar. Arabesk müziği yapan yapsın! Bu sayfaya tek gık diyeni yukarıdaki sebeplerden hemen atacağım! Türk halkının arabesk yavşaklığından utanıyorum, utanıyorum, utanıyorum!" ifadelerini kullanmıştı.

        Orhan Gencebay ise bu sözlere "Fazıl Bey'in bu şekilde konuşması olağanüstü yanlış ve saçmadır hatta. Bu sağlıklı bir ifade olamaz" diyerek karşılık vermişti.
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